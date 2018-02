♥♥♥ Nem hiszi el, mi volt az év posztja a 10 millió VIP Facebook-országában ♥♥♥

Hahó, fészbukosok! Új év, új sikerek. Hogy is volt? Norbi bevédte Benke Laci bácsit, arat a csirketorta és a halászléfesztivál, Tiborokkal és trollokkal állt be a dobogó, a Fidesz-segédcsapatok mellett jön föl a balos trashmédia, egyébként még családra, magyar sportsikerekre, nyálra és meghatott könnyekre szomjazik nemzetünk. Ilyen volt 2017: meglepetésnevek, a legnagyobbat futó posztok és lájkvadász celebek a magyar Facebookon. Oszd meg, és felkerülsz az ország 10 milliós VIP-listájára!

Trump, terror, Soros, Rogán-helikopter, virtuális valósággá züllesztett politika? Ugyan. 2017 a magyar történelembe úgy fog bevonulni, mint az év, amikor a nemzet közösségét egy akciós buli ígérete mozgatta meg leginkább. Az év legnagyobbat menő posztja a magyar Facebookon a Morrison's 2 elsőre (és sokadszorra is) totál sablonosnak látszó önpromója: a 99 forintos sör és a random csütörtöki buli VIP-listáján a hely 100 ezer polgártársat (70 ezer lájk, 30 ezer megosztás) ébresztett rá az élet megismételhetetlen nagyszerűségére. Az ugyan kicsit rejtélyes, hogy a számtalan „a főnökünk nem hitte el, hogy összeszedünk x nap alatt y lájkot” típusú reklám között miért pont erre rezonált rá az ország kollektív tudattalanja, de ezúton is gratulálunk a marketingesnek.

A számok szerint Európában a magyar internetezők gabalyodtak bele legjobban a közösségi médiába, azt pedig már tavaly is láttuk, hogy ez hova vezet: mint a 2016-os trendeket összefoglaló cikkünkben írtuk, a magyar nyelvű virtuális valóság mindenekelőtt a Kádár-kori nosztalgiáról, alpári humorról, giccses képekről és feneketlen életigazságokról szól.

De hol van már a tavalyi hó? Most ismét a lyzR adatain néztük meg, mi pörgött leginkább a magyar tartalmak közül a Facebookon 2017-ben – hátha ezúttal cicás gifek helyett mondjuk Spinoza, A tömegek lázadása vagy A kelet-európai kisállamok nyomorúsága zabálta fel a sokaság lájkjait.

A lyzR a közösségi média interakcióit méri, azt, hogy hányan lájkolnak, kommentelnek, osztanak meg egy cikket, posztot. A mögöttes megfontolás, hogy médiahatás szempontjából ezek az interakciók számítanak igazán. Bár lehet, hogy a média jelentős része agyba-szájba nyomat egy témát a központi agitprop eligazításainak megfelelően, és jönnek elő akár naponta többször is mondjuk egy-egy közszereplő kicsinálására gyártott cikkekkel, a kérdés, hogy mennyire van ezekre kereslet: reagálnak-e rá például a tömegek. Az interakciók már inkább erről szólnak, hiszen azt mutatják, a közösségi médiában mekkorát futottak a tartalmak.

Mit mutat tehát a kortárs magyar lelki tükör és nemzetkarakterológiai útmutató? Az olcsó sörön kívül emlékezeteset hasított dr. Schobert Norbert professzor lendületes „Büszkék lehettek! Kórházba juttattátok Laci Bácsit!” posztja, melyből kiderül, hogy a C-vitamin-tortás (és Schobert termékeihez a nevét adó) szakács az aljas médiatámadások miatt került kórházba. A magyar gasztronómiai kultúra egyébként az aszalt áfonyás csirketorta szintjén tart: 2017-ben ez volt a legnépszerűbb recept 2,5 millió megtekintéssel.

A legnépszerűbb poszt a Morrison's után 2017-ben Hosszú Katinkáé, ahogy Shane Tusuppal együtt örömködnek a 200 vegyes világbajnoki aranyérmével. Harmadik helyen Tibi atya, amint az alkesz pap karaktere a halászléfőző versenyen élő adásban bepityókázó riporter védelmére kelve kéri éppen a lájkot. A húsz legnépszerűbb poszt között amúgy is 5 Tibi atya, 4 Hosszú Katinka és 3 Sebestyén Balázs van.

Összességében a legnépszerűbb magyar Facebook-oldalak között holtversenyben az élen Kasza Tibor és Tibi atya 28-28 millió interakcióval. 2016-ban még részben a futball-Eb-nek tulajdonítottuk, de egy évvel később is dobogós maradt a TrollFoci. Eléggé stabil tehát mára a magyar Facebook élmezőnye, a top 10-ben lejjebb is nagy az állandóság: a magyar tavaly is a vicces képeket (Radio Face, 89.5 Music FM) kajarecepteket (Receptneked, No Salty) és beszólásokat akar látni a fácsén.

Nagy különbségek vannak viszont abban, hogy hogyan jön össze az a sok interakció. Tibi atya például negyedannyit posztol, mint Kasza, van viszont bő 1,3 millió követője – durván minden negyedik magyar felhasználó. Tudjuk, nem lehet ezt szavazatokra konvertálni, úgyhogy csak az érdekesség kedvéért: mivel a 2014-es választásokon ezzel ő önmagában több voksot gyűjtött volna, mint bármelyik ellenzéki erő, Tibi atya lehetne a Fidesz első számú kihívója. Ő a legvirálisabb vírus a magyar Facebookon: a posztjai átlagosan 10 ezer fölötti lájkot, kommentet generálnak. Ezt a számot a magyar mezőnyben csak egyetlen versenyző, Hosszú Katinka tudja megközelíteni.

A legnépszerűbb személyes oldalak gazdái között rajtuk kívül van fitneszguru (Rubint Réka), celebné celeb (Hódi Pamela), marketingstratéga gengszterrapper (Mr. Busta), középkategóriás standupos (Dombóvári István), tévés (Ördög Nóra) és tehetségkutatón befutott zenész (Horváth Tamás – Horváth Tamás!). Meg Bálint gazda – ha ez máskülönben nem lenne tiszta, a 95 éves kertész helyezése világossá teszi, hogy itt félreértés lenne személyekben gondolkodni, a név ebben a műfajban sima brand.

A politikusok oldalai közül Vona Gáborét pörgetik leginkább (2,3 millió interakció) – annak ellenére, hogy Orbánt valamivel többen követik (566 ezren a 496 ezerrel szemben). A legnépszerűbb poszt viszont Kocsis Mátéé: a józsefvárosi polgármester a második gyereke születésével nyert. Volt egy népszerű dobása „Magyarország kormányának” is: a hivatalos FB-csatornára a vizes vb után kitett bezzeg-spot („Ha a magyarok összefognak, nagy dolgokra képesek”) is hozott 2 millió megtekintést és 35 ezer lájkot.

A leplezetlenül politikai oldalak közül két olyan ellenzéki oldal van elöl, amelyek már a címükben is az egyszerű antiorbánizmusra építenek: a Fideszfigyelő és az Orbán lapjáról kitiltottak társasága. A másik oldalon, leginkább csekély hozzáadott értékű kormánypárti mémekkel felfegyverkezve áll az élen a CÖF-közeli Patrióta Európa Mozgalom (121 ezer követő, 1,8 millió interakció). Amikor ezt a cikket pötyögöm, itt éppen muszlimellenes posztok sorakoznak Orbán-idézetek és a szekszárdi sertésborda társaságában.

De hová tűnt Damon Hill? Mi van 2016 abszolút nyertesével, a magyar netet kamuhírekkel, nyálas bölcsességekkel és csöpögős nosztalgiával letaroló Mindenegyben bloggal? Az van, hogy bár nem vettük észre, a „Nem fogod elhinni, milyen figyelmeztetést adtak ki”, „Nem tudják tovább elhallgatni: az avokádó gyógyítja a rákot” és a „Teljesen felháborító, amit ez a nő művelt a villamoson” jellegű posztok bajnoka iszonyúan bezuhant tavaly óta. Bár még most is ez a 6. legnépszerűbb magyar „hírportál” a Facebook-megosztások alapján, a Mindenegyben nyolcból hét lájkot elvesztett egy év alatt. Valószínűleg a hagyományos sajtót is eléggé aggasztó jelenségnek köszönhetően: a Facebook tekert valamit az algoritmuson, ami nagyon nem tett jót az első számú (az állami intézményeket most ne számítsuk, valakire nézve biztos méltatlan lenne) magyar hülyeségterjesztő elérésének.

Ez így az év örömhíre is lehetne, de teljes extázis helyett azért zárjunk inkább 2017 legjobban osztott cikkeinek listájával – az biztos, hogy ez még mindig színesebb, mint amilyen irányba összességében a magyar médiapiac tart.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)