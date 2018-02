Az orosz propaganda is beszállt a floridai mészárlás utáni adok-kapokba

Két vizsgálat is azt mutatatja, hogy rárepült az orosz dezinformációs gépezet a Valentin napi floridai tömegmészárlásra, melyben 17 emberrel végzett az iskola egyik volt tanulója. A

BotCheck.me és a Németországi Marshall Alapítvány több száz, botokon keresztül posztoló, orosz hátterű oldalt követve egymástól függetlenül arra a megállapításra jutott, hogy a cél az ilyen bűncselekmények után mindig felizzó fegyvertartás-ellenes (pontosabban a jelenlegi szabályokon szigorító) közhangulat ellensúlyozása. Ezért elsősorban olyan hashtagekkel és címszavakkal akarnak mennyiségi áttörést leérni, melyek az amerikai twitterezők figyelmét felhívják az alkotmány második kiegészítésére, ami alapjogként tartja számon az önvédelmet - és amire hivatkozva annyi mészárlást követően is ellenőrzés nélkül lehet beszerezni egész tömegek lemészárlására alkalmas arzenált.

A közösségi médiafelületeket egyébként 2016 óta tartják szoros megfigyelés alatt különböző kormányzati és nem-kormányzati szervezetek, az orosz hátterű propagandaoldalak, illetve a propagandaoldalak álhíreinek terjesztésére létrehozott twitter-fiókok ugyanis egyes feltételezések szerint a mérleg nyelvét is betölthették a szoros elnökválsztási kampányban.

Egyébként a fegyverlobbi nem szorul rá az orosz segítségre, hiszen Donald Trump és a republikánusok is tucatnyi ötlettel rukkoltak elő, mi lehet a felelős a menetrendszerű tömeggyilkosságokért, de egyszer sem említették azt a tényt, hogy Amerikában minden pszichopata hozzájuthat a maga halálos játékszeréhez.

Hogy mi is történt pontosan? Egy bizonyos Nicolas Cruz szerdán, Valentin-napon, 17 embert ölt meg és többeket megsebesített a floridai Parkland egyik középiskolájában. Mint hamarosan kiderült, az interneten előszeretettel pózolt késekkel és fegyverekkel, egy tavalyi, New York-i merényletet azzal kommentált, hogy ő ezt sokkal jobban tudná csinálni, egy ismerőse szerint pedig Cruz rendszeresen úgy mutatkozott be:

helló, Nick vagyok, iskolai lövöldöző.

Szokásaira egy ismerőse az FBI figyelmét is felhívta, azonban a szövetségi nyomozóhatóság lényegében addig töketlenkedett, amíg be nem következett a tragédia - a borzalmas hibát maga az FBI is elismerte.

(via Newsweek)