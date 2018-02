Tőzsdére menne a Dropbox, pedig egymilliárd dolláros hiánya van

A jelenleg magánkézben lévő Dropbox belépne a tőzsdére, ennek megfelelően be is nyújtotta a szükséges dokumentációkat az amerikai tőzsdefelügyelethez. A papírokban fel kellett tüntetni a jövőbeli lehetséges befektetőknek, hogy milyen kockázatokkal kell számolniuk, és ezek alapján nem valami biztató a helyzet:

500 millió regisztrált felhasználóból ugyanis csak 11 millióan fizetnek a szolgáltatásért.

Ráadásul ez a 11 millió is lehet sokkal kevesebb, hisz nem kizárt, hogy egy felhasználó több fiókot is üzemeltet. A cég is elismerte, hogy a felhasználóik többsége jó eséllyel soha nem fog bevételt generálni.

Ráadásul hiába volt Dropboxnak 1,1 milliárd dolláros árbevétele, ami 31 százalékkal nagyobb a 2016-os évhez képest, még így is sikerült 111,7 millió dolláros veszteséggel zárni az évet. Mondjuk, ez legalább kevesebb, mint a 2015-ös 326 millió dollár.