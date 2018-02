Na miért fizetett az Amazon egymilliárd dollárt? Okos ajtócsengőért

Nem célom az atavisztikus gépromboló ösztönökre hatni, bizonyára jól megfontolt döntés, hogy az Amazon most egymilliárd dollárért felvásárolta a Ring nevű céget, ami szó szerint egy garázsból nőtt ki. Be kell vallanom, hogy nem vagyok igazán otthon az intelligens ajtócsengők piacán, de most már tudom, hogy nem egy kiskamaszoknak kifejlesztett trollkütyüről van szó, amivel mondjuk akár a nappaliból is fel lehet csengetni pár száz lakásba, feleslegessé téve a becsöngetünk és elfutunkból az elfutunkat, hanem egy igazán hasznos termékcsoportról, természetesen.

A Jamie Siminoff nevű fickót 2012-ben az vezette a Ring megalapítására állítólag, hogy a garázsból nem hallotta a házuk bejárati csengőjét, ezért a csengőt rákötötte az internetre, applikált hozzá egy kamerát és egy mozgásérzékelőt, aztán végiggondolta, hogyan lehetne ebből milliárdos.

A Ring most olyan biztonsági rendszereket kínál, ami felvételt készít a bejáratról, és ha mozgás van a háznál, elküldi a videót az ügyfélnek. A rendszer része egy mobilon működő kapucsengő, amin csevegni lehet a bejutni kívánóval, további kamerákkal és érzékelőkkel pedig egy teljes biztonsági rendszert lehet építeni a ház köré.

Az intenzív profilbővítésben lévő Amazon egy ideje már rámozdult a házi biztonsági rendszerek piacára, de a Ring, amiben egy befektetői alap révén már idáig is volt része, konkrétan is jól jöhet majd a vállalatnak. Tavaly ősszel indították el az Amazon Key nevű új szolgáltatásukat, amivel a tulajdonos egy okos zárrendszer segítségével a távollétében is bejutást engedhet a lakásba, például a futároknak. Ehhez azonban komoly bizalomra lenne szükség, hogy a rendszert nem lehet kijátszani – ebben segíthet sokat az okoscsengős integráció.

És hogy mit jelent egy Amazon-méretű óriás az egykori garázscégnek? A Ring-alapító Siminioff érdekes hasonlattal az atomenergiához hasonlítva beszélt egy interjúban arról, hogy ez kétélű dolog lehet: