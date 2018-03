Bill Gates: A kriptovaluta gyilkol

Elég egyértelműen kelt ki a bitcoin és más kriptovaluták ellen Bill Gates: a Microsoft-alapító egy Reddit-előadáson beszélt a bitcoinról és még egy-két széthájpolt trendről, és nem bátorított éppenséggel arra, hogy bárki is ezekbe ruházzon be.

Azt gondolom, hogy az ICO és a kriptovaluták körüli spekulatív hullám szuperkockázatos

– mondta a 90 milliárd dolláros vagyonával a világ második leggazdagabbja. (Az ICO nagyjából a crowdfunding és a nyilvános tőzsdei kibocsátás ötvözete kriptovalutás projektekre szabva.) Gates szerint a kriptovaluták körüli őrület életveszélyes is lehet, és a valuták anonim adásvételéhez „már több haláleset is köthető, méghozzá elég közvetlen módon”. A Guardian szerint leginkább a kriptovalutákkal folytatott drogkereskedelmet említette konkrétan, de több elemző szerint a kriptovaluták forgalmának nagyon jelentős hányada egyébként is illegális tevékenységekhez és bűncselekményekhez kötődik.

Kedden egyébként Steve Wozniak, az Apple társalapítója mesélte el egy indiai konferencián, hogy milyen egyszerűen verték át pár éve, amikor valaki hamis hitelkártyával vett volna tőle bitcoint, aztán eltűnt átutalás nélkül.

Bill Gates amúgy nincs sokkal jobb véleménnyel Elon Musk futurisztikus projektjéről sem. A Hyperloop szupervasút terve szerinte nem biztos, hogy túl értelmes, és rengetegbe kerülne, hogy biztonságos legyen. Végül egy közérdekű válasz az átverős e-mailekhez és hinni akaró embertársainkhoz: valaki megkérdezte a közönségből, Hogy Bill Gates tényleg fizet-e mindenkinek, aki száz címre továbbküld egy levelet; a milliárdos velős válasza: