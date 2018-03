10 gigabites netszolgáltatást indítanak Dél-Koreában

Úgy látszik Dél-Korea szeretné fenntartani a világelső helyét az internetezésben, és ehhez rögtön tízszeres sebességre kapcsolnak. Az ország tudományos és informatikai minisztere jelentette be vasárnap, hogy megkezdődhet a 10 gigabit per másodperces lakossági szolgáltatás kereskedelmi bevezetése.

Az a cél, hogy az ország 50 százalékát lefedjék 10 gigabites nettel 2022-re

Jól mutatja az EU lemaradását ebben a versenyben, hogy 2020-as célként csupán azt tűztük ki, hogy mindenhol igénybe lehessen venni legalább 30 megabites hozzáférést.

Persze Dél-Korea a negyedik legnagyobb gazdaság Ázsiában, és már most is ez a legjobban behálózott ország. A koreai vezetés szorosan együttműködik a helyi informatikai cégekkel, és az optikai kapcsolatos tuningolásával egy időben az 5G mobilhálózatok fejlesztési igényeit is szem előtt tartják.