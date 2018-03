Előkerült Zuckerberg, és végre mondott is valamit

A Cambridge Analytica-botrány egyik legnagyobb vesztese kétségtelenül a Facebook és Mark Zuckerberg. Nem véletlenül kérette be a balhé kirobbanása után többek között a brit és az európai parlament is, de Zuckerberg és a Facebook több magas beosztású vezetője is eltűnt napokra a nyilvánosság elől.

A hallgatásnak vége, Zuckerberg közleményben reagált - hol máshol - a Facebookon az egész CA-botránnyal kapcsolatban.

Zuckerberg azzal kezdi, hogy már évekkel korábban megtettek minden lépést annak érdekében, hogy ma már ehhez hasonló adatlopás ne történhessen meg, azonban többször is hibáztak, ezen a jövőben dolgozni fognak. Ezután igyekezett időrendi sorrendbe rakni, hogyan dolgozott a Facebook 2007 óta azon, hogy a felhasználók biztonságban lehessenek:

2007: elindult a Facebook Platform, hogy több applikáció legyen közösségibb, be lehessen lépni más alkalmazásokba a Facebookkal.

2013: Egy Aleksandr Kogan nevű férfi létrehozott egy személyiségi tesztes applikációt, amit 300 ezren installáltak fel, ezzel megadva a saját és barátaik adatait. Ennek köszönhetően Kogan több millió profilhoz fért hozzá.

2014: Szigorítottak a rendszeren, hogy a Koganéhoz hasonló appok csak akkor férhessenek hozzá ismerőseink adataihoz, ha náluk is fel van telepítve a program, illetve előtte engedélyeztetniük kell az egészet a Facebookkal.

2015: Kiderült, hogy Kogan odaadta az ellopott adatokat a Cambridge Analyticának, ezért a Facebook letiltotta Kogan appját, majd felszólította a feleket, hogy töröljék az adatokat. Erről mindkét fél dokumentáció bemutatásával biztosította a Facebookot.

Aztán kirobbant a mostani a botrány, és a Facebook egy külsős céggel ellenőrzi a CA-át, hogy valóban törölték-e az összes adatot, de a vizsgálat még folyik.

Zuckerberg azt ígéri, hogy minden egyes adatokhoz hozzáférő applikációt átvizsgálnak és azonnal kitiltanak minden olyan céget, amely nem járul hozzá a Facebook részletes vizsgálatához, illetve azokat a fejlesztőket is, akik ezekkel az adatokkal visszaéltek. Ezen kívül tovább szigorítják az applikációk hozzáférését a személyes adatainkhoz, például megvonják a hozzáférést az applikációtól abban az esetben, ha a felhasználó három hónapnál régebb óta nem használta, illetve a következő információk lesznek elérhetők a jövőben más fejlesztőknek:

név,

profilkép,

és emailcím.

És még szerződést is alá fognak íratni minden olyan felhasználóval, aki külsős appokat engedne a privát bejegyzései vagy adatai közelébe. A következő napokban további bejelentések várhatók.

Megjelenik majd egy új fejlesztés is a következő hónapban. A hírfolyamunk tetején látható lesz, milyen applikációkat használtunk a Facebookon keresztül, és megkönnyítik annak a rendszerét, hogy egy gombnyomással megvonjuk az adatainkhoz való hozzáférés jogát. Erre korábban is volt lehetőség egyébként, jól elrejtve a beállításokban, de mostantól ez kiemelt helyen lesz.

Érdekesség, hogy a nyilvánosságot és a médiát kerülő Zuckerbeg az egyik kommentben azt írja, hogy személyesen fog interjút adni a CNN-nek hamarosan.