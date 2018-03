Olcsóbb lesz az új iPad, bár nem sokkal

Egy chicagói középiskolában mutatta be az új iPadét az Apple. A tablethez új oktatási alkalmazások járnak, 9,7 hüvelykes lesz, ráadásul az Apple Pencilt is támogatja.

Az Apple-nek mindenképp lépnie kellett a tabletpiacon, ugyanis abszolút elveszítette a korábbi dominanciáját az amerikai diákok köreiben. Olcsó Windows és Chrome OS rendszerű laptopok ellen esélye sem volt a cégnek, és hiába jött ki új appokkal és frissítésekkel, csak akkor sikerült lendíteni az iPadek eladásán, miután

70 dolláros árengedménnyel 330 dollárra csökkentették az készülékek árát.

Ez persze még mindig majdnem duplája a Microsoft 189 dolláros Windows 10-es gépeinek, ahogy a Chromebook is sokkal olcsóbbak, miközben már utóbbiak is képesek tollatt kezelni. Így hát olyan pletykák is megjelentek, miszerint az 2018-as iPad ára akár 259 dollárig is lecsökkenhet. Ebből aztán szinte semmi sem lett, de azért csak csökkent valamennyit az új készülék ára:

329 dollár a felhasználói ár, de az iskolák 299 dollárért juthatnak hozzá.

Az új, de 30 dollárral olcsóbb iPaden lesz Touch ID gomb, támogatja az Apple Pencilt, a méretei és formája megegyezik a tavalyi modellével. Az akkumulátor 10 órát fog bírni, A10 Fusion chip, GPS és HD-s FaceTime kamera is lesz benne.

A készülék 450 grammos, ráadásul a diákoknak 5 GB helyett 200 GB-os ingyenes iCloud tárhely jár majd hozzá. Azonban nem lehet majd hozzá billentyűzetet csatlakoztatni, ami így elsőre elég nagy kapufának tűnik, a beépített billentyűzet messze nem olyan hatékony.