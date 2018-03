A Microsoft betiltja káromkodást az Office-ban és a Skype-on

A Microsoft módosítja a felhasználói szerződéseket május elsejétől, és az új rezsim értelmében jogot formál arra, hogy betiltsa a csúnya beszédet a szolgáltatásaiban. A felhasználókat most figyelmeztették az egy hónap múlva életbe lépő szabályokra. Ezek között szerepel a következő:

Don't publicly display or use the Services to share inappropriate content or material (involving, for example, nudity, bestiality, pornography, offensive language, graphic violence, or criminal activity).