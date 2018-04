200 millió forint lesz egy éjszaka az űrhotelben

Az Orion Span nevű vállalat 2021-ben megnyitná a világűr első luxushotelét, és a vendégektől fejenként 9,5 millió dollárt kérnének el a mikrogravitációban eltöltött 12 napért - írja a Guardian.

A leggazdagabb magyar vállalkozóknak is gyorsan elfogyna a vagyona, ha sok időt töltenének az űrben, mert ez körülbelül 200 millió forintot jelent éjszakánként, és nincs az a közbeszerzés, amin ilyen gyorsan ilyen sokat lehetne kaszálni.

A szupergazdag vendégeknek ismerős lesz az Aurora Station névre keresztelt űrállomás berendezése, mert azt úgy alakítják ki, hogy nagyon hasonlítson a Gulfstream üzleti repülőgépek belsejére. Az biztos, hogy a vendégeknek nagyon jóban kell lenniük egymással, mert a luxushotel a méretében is inkább a kicsi üzleti gépekre emlékeztet majd: 10 méter hosszú és 4 méter széles helyet kell beosztania legfeljebb négyüknek. Rajtuk kívül egy kétfős személyzet lesz majd a fedélzeten.

Az érdeklődőknek el kell végezniük egy kis kiképzést is az út előtt, de a korábbi űrturisták által elszenvedett 24 hónapos tréninget lerövidítenék 3 hónapra. Abból is adódhat a különbség, hogy nem egy kutatók által is használt óriási űrbéli laboratóriumban lesznek elszállásolva, amilyen a Nemzetközi Űrállomás, hanem egy jóval egyszerűbb, kimondottan turistáknak kiépített hotelben. Így lényegében csak a mikrogravitációs lebegést és a nyomás alatt lévő kabinban való létezés alapismereteit kell elsajátítani.

Az alapító Frank Bunger befektetőket keres a Space 2.0 találkozón bejelentett kezdeményezéshez, azt viszont még nem árulta el, hogy mekkora összegre lenne szüksége a projekt elindításához. Bunder azt mondja, hogy a vendégeiknek olyan szolgáltatást szeretnének nyújtani, hogy úgy érezzék magukat, mint az igazi asztronauták, és nem a kommersz tengerparti luxusutakkal akarnak versenyezni.