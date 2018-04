Új Szojuz rakétát építenek az oroszok

Oroszország állami űripari, űrkutatási vállalata, a Roszkozmosz szerdán adta hírül, hogy elfogadták a következő generációs Szojuz rakéták új dizájntervét. Az új, közepes teljesítményű "Szojuz-5" rakéták a rendkívül megbízható és jól bevált, éppen ezért igáslónak is becézett Szojuzok körülbelül nyolcadik verzióját jelentik majd.

Комиссия Госкорпорации «Роскосмос» приняла эскизный проект новой средней ракеты-носителя «Союз-5» — https://t.co/GzF2C7zdfn pic.twitter.com/KItNSOw407 — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 11, 2018

A több mint 60 méter hosszú, 4 méter átmérőjű, 530 tonnás, kétfokozatú Szojuz-5 képes lesz embert és akár 15-18 tonna rakományt is föld körüli pályára juttatni. Így a Nemzetközi Űrállomás (ISS) személyzete és felszerelése is utazhat rajta, attól függően hogy Szojuz-kapszulát (vagy már az új, Szövetség űrhajót) vagy Progressz teherűrhajót szerelnek a második fokozatra. Gyorsítórakétákkal kiegészítve mélyűri küldetésekre is alkalmas lesz a Szojuz-5.

A Roszkozmosz illetékes bizottsága mindemellett azt is hangsúlyozta, hogy az új rakéta miatt korszerűsíteni kell a bajkonuri űrközpont Zenit-M startállását.

A Szojuz rakéták gyakorlatilag a szovjet űrprogram kezdetétől fogva szolgálatban állnak, 1966 óta több mint 1700 starton van túl a család, ehhez képest lehanyagolható számú üzemzavart tart számon a szakirodalom, halálos incidens pedig egy sem köthető a hozzájuk. Oroszországon kívül Szojuzokat használ bizonyos küldetésekhez az Európai Űrügynökség is, és jelenleg az Egyesült Államok is ilyen rakétákon juttatja föl űrhajósait az ISS-re.