Az akváriumon keresztül hatolt be a kaszinó rendszerébe egy hekkercsapat

Az IoT, vagyis az Internet of Things, vagyis az összekapcsolt okoskütyük a hálózatba kapcsolt társadalom, a személyek és dolgok közötti határvonalat elmosó új világ trendi és forradalmi új bizbaszai, amiknek a közkeletű jóslat szerint, huhú, nem is tudjuk még elképzelni a jövőjét. És ők azok, amik a kényelem, a korábban fel sem ismert szükségletek instant kielégítése mellett az új veszélyeket is magukban hordozzák – melyek elhárítására íme, ott vannak az új megoldások is.

A biztonsági cégek saját szolgáltatásaikat promotálva szívesen kampányolnak mostanában az IoT jelentette veszélyekkel. Mint a Business Insider beszámol róla, ezt most egy egész szórakoztató sztorival tette Nicole Eagan, a kiberbiztonsággal foglalkozó Darktrace vezérigazgatója.

A Darktrace egy közelebbről meg nem nevezett kaszinóval dolgozott, amit egy folyosói akvárium okoshőmérőjén keresztül hekkeltek meg csúnyán. Mint Eagan előadta, a hőmérőn keresztül a behatolóknak sikerült hozzáférniük a kaszinó teljes belső rendszeréhez. A hőmérőből bejutottak a belső hálózatba, leszívtak az adatbázisát, és a hőmérőn keresztül kitolták a felhőbe.

Az adatbázisban a legtöbbet költekező játékosokra vonatkozó, és más személyes adatok is lehettek – a részletek azonban nem kerültek nyilvánosságra. Az okoseszközök a biztonsági szakértők szerint nagyobb fenyegetést jelentenek a felhasználók számára, főleg, hogy költségcsökkentési okokból az egyszerűbb szerkezetekből kihagyják a komolyabb védelmi funkciókat.