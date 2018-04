Jönnek a napra sötétedő kontaktlencsék, a naplencsék

A hasonló elven működő fotokromatikus napszemüvegek már jó ideje léteznek, ezek az ultraviola sugárzás szerint sötétülnek és világosodnak szükség szerint. Ha minden a tervek szerint alakul, hamarosan kaphatóak lesznek az ennek megfelelő kontaktlencsék is. Az Egyesült Államokban a megfelelő engedélyező hatóság, a U.S. Food and Drug Administration most zöld utat adott a fotokromatikus kontaktlencséknek is.

A lencsék folyamatos vizuális korrekciót nyújtva mindkét szemnél kiegyensúlyozzák a bejövő fénymennyiséget. A bevezetés előtt évtizeden át kísérleteztek a lencsékkel, az aktuális tervek szerint Amerikában a jövő évtől lehet majd megvásárolni a fényre sötétedő kontaktlencsét – vagy ha úgy tetszik, naplencsét.