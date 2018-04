A tálibok műemlékpusztításai arra inspirálták a CyArk nevű amerikai nonprofit szervezetet, hogy virtuális valóságban örökítsék meg a világ legfontosabb műemlékeit. Az olyan világhírű építmények másolatait, mint a görögországi Pantheon, a mexikói Chichén Itzá, az amerikai Mount Rushmore vagy a berlini Brandenburgi kapu már most be lehet járni.

2001-ben a tálibok az afganisztáni Bámiján-völgyben 1500 éves buddhista szobrokat romboltak le – a CyArk ezután indította el műemlékeket megörökítő projektjét, amibe a Google Arts & Culture részlege is beszállt.

A projekt célja, hogy megőrizze a történelmi emlékműveket akkor is, ha háború, természeti katasztrófák vagy a természetes erózió károsítaná azokat.

A modern technológia segítségével korábban nem ismert pontossággal tudjuk a műemlékek részleteit bemutatni. A lézeres szkennerek által a színeket és a textúrákat, illetve a geometriai alakzatokat is elképesztő pontossággal rögzítettük

– mondta Chance Coughenour, a Google Arts & Culture programmenedzsere.

A vizsgálatokat arra is fel lehet használni, hogy pontosan felmérjék a károkat, és ezzel segítsék a helyreállítási munkálatokat. A CyArk célja a műemlékek megőrzése mellett az is, hogy azok is eljuthassanak legalább virtuálisan ezekre a helyekre, akiknek erre máskülönben nem lenne lehetőségük.