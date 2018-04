Titokban robotcseléden dolgozik az Amazon

Raktáraiban már jó ideje robotok hordáját alkalmazza az Amazon, és a gépek pár éven belül a vevők otthonaiba is beköltözhetnek. A Bloomberg hírügynökség megtudta, hogy a globális kereskedőcég pár éve vágott bele a fejlesztésbe, és a házi robot Vesta kódnéven ismert.

Úgy navigál majd a Vesta az otthonokban, ahogyan az önjáró autók az utcákon

Először az Amazon dolgozói tesztelhetik majd a Vestát idén év végén, és a Bloomberg forrásai szerint a robot jövőre kerül a boltokba. Az egész projekt a Lab126 nevű hírhedt hardverlaboratórium égisze alá tartozik, és Gregg Zehr irányítja a fejlesztést. Az itt dolgozó mérnökök oldották meg azt is, hogy az Alexa nevű hangvezérelt asszisztens százféle kütyübe, köztük sok más gyártó termékébe bekerüljön.

Pár éve kezdődött a Vesta fejleszése, és egyelőre nem tudni, hogy milyen képességei lesznek, valószínűleg az Alexa képességeit mobilizálja. Nagyon úgy tűnik, hogy a megalkotása a meglévőnél is több szakértelmet igényel. Most is több tucat nyitott mérnöki pozíció van a cégnél, robotikához, szenzorokhoz értő embereket keresnek.

Sokan megpróbálkoztak a házi robotok gyártásával, de a legjobb, amit ebből ki tudtak hozni, az a bődületesen drága Sony Aibo robotkutya, ami képes focizni, és a Roomba porszívó, ami magától körbejárja a lakást, hogy mindenhol kitakarítson.