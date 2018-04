Őrülten pontos az Nvidia fotójavítója

Harminc éve jelent meg a Photoshop első verziója, de a képszerkesztő szoftverek ma is megküzdenek a hibás vagy hiányos képek retusálásával, rengeteg pepecselős kézi munkát hagyva a grafikusoknak. A szomszédos pixelekből próbálják kitalálni, hogy minek kéne ott lennie, ám amikor teljesen hiányzik egy részlet, csődöt mondanak.

Az Nvidia erre talált ki egy mesterséges intelligenciára (AI) és mélytanulásra épülő rendszert, amely képes kitölteni a hiányzó részleteket. Egészen elképesztő példa erre, amikor egy komplett szem hiányzik a képről, ám az Nvidia algoritmusa pótolja azt. Oké, az eredmény néha úgy néz ki, hogy az illetőnek érdemes lenne feliratkoznia egy korrekciós műtétre a plasztikai sebésznél, de így is lenyűgöző az AI tudása.

Abban is újító az Nvidia, hogy a képen a hiányzó terület bármilyen formájú és méretű lehet, nem ragaszkodnak a téglalap formához. Az Nvidia több tízezer különféle lyukkal tanította be a rendszerét, hogy ezt követően már magától is tudja, hogyan kell azokat helyreállítani.

A már említett szembeültetéses hiba nyilvánvalóan abból ered, hogy az Nvidia rendszere egy másik személytől vett kölcsön szerveket. A kutatók szerint ez a módszer arra is jó lehet, hogy az AI felskálázzon képeket, például amikor full hd tartalmat játszunk le 4K kijelzőn, és eközben éles is maradjon a kép.

Ez nemcsak az otthoni szórakozást segítheti, hanem megvalósulhat mindaz, ami a bűnügyi nyomozós filmek egyik legnagyobb kamuja most:

a rendőrök tényleg ránagyíthatnak majd a rosszabb felbontású felvételre, hogy megkapják a gyanúsított igen pontos arcképét.

Mindez csak az első lépés a tökéletes gépi retusálás felé. Kíváncsiak lennénk rá, hogy mit lehet kihozni egy ősrégi, csak papíron meglévő fényképből. Vajon segítheti a gép munkáját, ha megvannak a leszármazottak fotói, akiknek hasonlók az arcvonásaik?