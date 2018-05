Menekül a Facebook, törölhetjük a múltunkat

A Cambridge Analytica-botrány óta olyan heves támadások alatt áll a Facebook, hogy láthatóan folyamatos kármentés folyik – írja az IT Café. Az oldal cikke a kedden bejelentett új megoldással foglalkozik: mostantól lehetőségünkben áll törölni a teljes fácsés múltunkat, a tevékenységünk történetét.

Amerikai kongresszusi meghallgatás, megrendült bizalom, reakciókényszer: bár a változtatásoknak több jele van, nagyon úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben csak szépségtapaszokat adnak, nem pedig valódi reformokat – nemrég ugyan Mark Zuckerberg belengette, hogy globálisan a szigorú európai adatvédelmi szabályozáshoz fognak alkalmazkodni, ám ebből semmi sem lett, sőt.

De azért történnek változások, ezek közül talán az a legfajsúlyosabb, melyet a vezérigazgató tegnap jelentett be az F8 konferencián: ezek szerint új opció jelenik meg a Facebookon, mégpedig a tevékenység történetének törlése („Clear History”).

A módszer már ismerős lehet a böngészők használatából, pontosan ezt a gyakorlatot akarják átvenni – ahogy Zuckerberg írja. Az IT Café elemzése szerint ennek óriási jelentősége van: mivel a Facebook a felhasználók online tevékenységének elemzéséből él, az online history adja a bázist a hirdető cégeknek a profilozásra, a célzott hirdetésekre. Ez adatvédelmi szempontból nagyon problémás – különösen az, hogy akkor is tudnak a beágyazott linkek alapján követni egy embert, ha nem tagja a Facebook-közösségnek –, így a mostani bejelentést is kétségekkel kell fogadni: kizárt, hogy a Facebook elzárja saját maga pénzcsapját.

Valószínűleg megint látszatintézkedésről van szó, ezt megerősíti Erin Egan, a Facebook adatvédelmi felelőse is, aki közölte, hogy az adatgyűjtés nem fog leállni.

– írja az IT Café.

Ezt szerintük alátámasztja Zuckerberg magyarázata is: nem arról van szó, hogy megszűnik a tevékenységek naplózása, hanem feljön egy új funkció, és magának a felhasználónak kell törölni azokat az információkat, melyek arra utalnak, hogy hol, mely webhelyeken járt, milyen alkalmazásokat használt. Ez ugye – hozza a párhuzamot a vezérigazgató – olyan, mint amikor a sütiket törli a felhasználó a böngészőkben, és Mark Zuckerberg nem felejti el megjegyezni, hogy a takarítás azzal jár, hogy kevésbé lesz komfortos a tevékenység a közösségi oldalon, mivel a böngészőknél ez azzal jár, hogy újra és újra be kell jelentkezni adott weboldalakra, újra és újra testre kell szabni a beállításokat.