Drónokat küldtek a rosszfiúk az FBI-ra, hogy ne sikerüljön a túszszabadítás

Tavaly télen egy amerikai külvárosban komoly túszejtés történt A szabadításra készülő FBI felállított egy amolyan magaslest, hogy ideális pozícióból tudják figyelemmel kísérni az események alakulását. Hamarosan azonban kis drónok zümmögésére figyeltek fel; pillanatok múlva az apró repülők egész raja volt körülöttük, előttük, fölöttük, mellettük, ami egy időre gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy fókuszáljanak, egy időre el is veszítették a célpontot.

A sztorit, aminek a pontos koordinátáit az FBI nem hozta nyilvánosságra, egy amerikai biztonsági konferencián osztották meg a közönséggel a napokban. A banda nem is csak figyelemzavarásra használta a drónokat: a rájuk szerelt kamerákkal folyamatosan videózták a rendőröket, a a banda többi tagja ezt Youtube-on követhette élőben, így végig képben voltak az FBI lépéseiről.

Ez csak az egyik módja a sok közül annak, hogy az utóbbi időben bűnözői csoportok dróntechnikával figyelik a közben őket figyelő rendfenntartókat. Az is előfordul, hogy így akarják megfélemlíteni tanúkat és eltántorítani az esetleges besúgókat: van, ahol a rendőrség bejáratát napi 24 órában próbálják drónokkal figyelni, így rögtön megtudnák, kiknek van rendőrségi kapcsolata.

A drónok és a bűnözés sokirányú kapcsolatáról a Defense One cikkében lehet részletesebben olvasni. A sima lakásbetöréseknél is egyre többször használnak drónt, hogy felmérjék a terepet, cégeknél, raktáraknál a biztonsági őrök mozgását is egyre gyakrabban így követik nyomon. Ausztráliában a kikötői csempészek szintén így figyelik, hogy az illegális árut tartalmazó konténer veszélyben van-e; ha úgy tűnik, ellenőrizni fogják, mondjuk már közelítenek felé a munkások, a drónok élő képei alapján a csempészek hamis tűzriadót adnak ki, vagy más figyelemelterelő műveletbe fognak. A határokon többfelé szinte már eltűnnek a hagyományos, hús-vér csempészek; a határőrök figyelésében és a kábítószer kockázat nélküli átjuttatásában a drónok egyaránt sokkal hatékonyabbak.

A Defense One cikke szerint a trend ugyan nagyon aggasztja a hatóságokat, rövid távon inkább a helyzet további romlására számítanak. Az egyesült Államokban mindenesetre most szigorítások jönnek: a tervek szerint nem csak a drónok törvényellenes használatát fogják az eddigieknél szigorúbban büntetni, de kötelezővé teszik azt is, hogy minden drónon jól látható azonosító legyen, így a gazdátlan vagy zavarosban halászó repülő alkalmatosságok azonnal kiszűrhetők lennének.