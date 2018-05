Egy ártalmatlannak tűnő WhatsApp-üzenettől lefagyhat az egész telefon

WhatsAppon terjed két angol nyelvű üzenet, amelyektől lefagyhat az app, vagy akár maga az Android is, ha a címzett rájuk kattint – írja a PhoneArena.

Maga a módszer egyáltalán nem újdonság: az üzenetek látható karakterei közé vagy mögé olyan láthatatlan kódot rejt az üzenet összeállítója, amely összezavarja az appban a szövegek megjelenítéséért felelős algoritmust.

Az egyik trükkös üzenet szövege: "This is very interesting!" (Ez nagyon érdekes!) és egy emoji – itt a szöveg és az emoji közé került a problémát okozó láthatatlan kód. A másik üzenet nem árul zsákbamacskát: "If you touch the black point then your whatsapp will hang" ("Ha megérinted a fekete pontot, a whatsappod le fog fagyni"), majd egy fekete pont, amelyet megérintve az app tényleg le is fagy.

Ha megnézzük az üzenetet html-forrását, kiderül, hogy a láthatatlan rész az "&rlm:" kódot ismételgeti végeláthatatlan számban. Ez a kód alapvetően azért felelős, hogy jelezze az appnak, ha megfordul a szöveg iránya, például ha a balról jobbra folyó szövegbe egy ellentétes irányú héber szó kerül. Ezzel az oda-vissza fordítgatással viszont, úgy tűnik, a WhatsApp nem tud mit kezdeni, amíg a fejlesztők ki nem javítják a hibát.

Mindezt ez a videó még részletesebben elmagyarázza: