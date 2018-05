Új fegyvert kap az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg új Kalasnyikovokra cseréli az eddig használt AK–74M gépkarabélyokat: a katonák AK–12 és AK–15 típusú fegyvereket kapnak – írja a Business Insider az orosz állami média nyomán.

A két típus leginkább a tüzelt lőszer méretében tér el: az AK–12-be 5,45-ös, míg az AK–15-be 7,62-es kaliberű lószer való. Mindkettő 30 lőszeres tárral van felszerelve és percenként 700 lövésre képes, illetve több más kiegészítő mellett gránátvetőt, éjszakai és infralátást és hangtompítót is kapott.

A két új fegyver már része a Ratnik nevű orosz harcrendszernek, amelyben a katonák többek között modernizált testpáncélt, éjszakai és hőlátást biztosító sisakot és új kommunikációs rendszert is kapnak. A rendszer első generációját 2013-ban vethették be először, és néhány eleme a Krímen feltűnő orosz egységeken is feltűnt. A második generáció az oroszok szerint 2020-ban lesz működőképes, a harmadik pedig 2022-ben.

