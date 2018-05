A Google véletlenül kinyírt egy csomó netes játékot

A Google a napokban ígéretes újítást vezetett be a Chrome-ban: a böngésző úgy némítja el az automatikusan elinduló videókat és hangokat, hogy megtanulja, melyek azok, amelyek tényleg idegesítőek, és csak ezeket tiltja le, a hasznos tartalmat nem bántja.

Az új funkció viszont a gyakorlatban nem sikerült túl jól, mert több fejlesztő is arra panaszkodik, hogy a Chrome ártalmatlan webes játékok hangját is felzabálta, még akkor is, ha egyébként nem is automatikusan, hanem csak kattintásra indulnának el – írja az Engadget a problémáról, amelynek a létezését a Google is megerősítette.

A helyzetet többféleképpen is meg lehetne oldani, egy Chrome-fejlesztő szerint például egy egyszerű némításfeloldó gomb elhelyezésével kikerülhető, egy másik webfejlesztő pedig egy kiterjesztést ajánlott hozzá. Sok webes játék fejlesztője ugyanakkor nem saját maga hosztolja a játékát, így a frissítések implementálása nem is olyan egyszerű.

Többen azt is kifogásolják, hogy a Google a "rossz hirdetések" elleni harc nevében önkényesen a független fejlesztőkre erőszakolja a saját sztenderdjeit. A Google válasza erre, hogy ők 2017-ben közölték, mit terveznek, és már akkor jelezték, hogy a fejlesztőknek nem kellene azzal számolniuk, hogy ezután az alkalmazásaikban automatikusan el fog indulni a hang.