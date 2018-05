Közzétették az amerikai választási kampány orosz hirdetéseit

Az amerikai képviselőház hírszerzési bizottsága nyilvánosságra hozta azt a több ezer Facebook- és Instagram-hirdetést, amelyeket oroszok vásároltak, a gyanú szerint a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány befolyásolására – írja az Ars Technica.

A bizottság szerint összesen 3393 ilyen hirdetést vásároltak orosz szereplők, ezeket több mint 11,4 millió amerikai láthatta. Az orosz kormányhoz köthető Internet Research Agency nevű trollgyár pedig 470 Facebook-oldalt hozott létre, az ezek által közzétett 80 ezer bejegyzés 126 millió amerikai hírfolyamában tűnhetett fel.

A most közzétett hirdetések negyedéves csoportokba rendezve érhetők el. 2015 és 2017 közöttiek, vagyis nemcsak a kampányból, hanem az azt követő időszakból is származnak. Bár néhány hirdetés már korábban napvilágra került (ezekből akkoriban mi is szemezgettünk), a teljes gyűjtemény egészen eddig nem volt elérhető. Mostantól bárki szemezgethet belőlük, ha ide kattintva letölti őket.

Az elnökválasztási kampányba történt állítólagos orosz beavatkozás egyik pillérét a közösségi médiás hirdetések adják, emellett a szintén a közösségi médiában terjedő álhíreket, a Demokrata Párt meghekkelését és az ezt követő szivárogtatásokat, illetve a Donald Trump későbbi elnök környezetében dolgozók orosz kapcsolatait szokás említeni. Minderről ebben a cikkben foglaltuk össze a tudnivalókat.