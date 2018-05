A Facebook kinyírt kétszáz appot

Több ezer külső alkalmazást vizsgáltak eddig felül és közülük körülbelül kétszázat fel is függesztettek, közölte hétfőn Ime Archibong, a termékkapcsolatokért felelős elnökhelyettes a Facebook hivatalos blogján. Az adatvédelmi botrányok miatt sarokba szorított Mark Zuckerberg március 21-én jelentette be, hogy a Facebook auditálni kezdi a közösségi oldallal kapcsolatban lévő összes külső alkalmazást, amik a 2014-es adatvédelmi szigorítás előtt szinte korlátlanul hozzáférhettek a felhasználók összes adatához. Az ellenőrző folyamat fejleményeiről számolt be most Ime Archibong.

A vizsgálat gőzerővel zajlik, és két ágon haladnak a munkával:

elővesznek és azonosítanak minden egyes külső alkalmazást, amik hozzáférhettek a hatalmas felhasználói adatbázishoz,

ahol a legkisebb kétely is felmerül, hogy visszaélhettek az adatokkal, átfogó vizsgálatot indítanak, interjúkkal, kérdőívekkel és helyszíni vizsgálattal.

Ime Archibong hangsúlyozta, hogy hatalmas, belső és külső szakértőkből álló csapat dolgozik a külső appok auditálásán, hogy minél gyorsabban kiderüljön visszaéltek-e a felhasználók adataival. Ha erre utaló bizonyítékot találnak, letiltják a szóban forgó alkalmazást, és értesítik róla a felhasználókat - csakúgy mint a Cambridge Analytica esetében is történt. Eddig körülbelül kétszáz ilyen app került a Facebook tiltólistájára, de mivel sok ezer alkalmazásról van szó, a Facebook türelmet kér az előreláthatóan elhúzódó vizsgálat végéig.

A hírrel kapcsolatban már csak hab a tortán, hogy hétfőn újabb facebookos adatvédelmi botrány pattant ki: a myPersonality nevű, személyiségtesztekre specializálódott alkalmazás használóinak adatait, köztük a személyes jellegű kérdőívekre adott válaszokat is úgy tárolták az app készítői, hogy ahhoz gyakorlatilag bárki hozzáférhetett.