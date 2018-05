Jobban vigyáznak az adatainkra, mint valaha

Hamarosan új időszámítás kezdődik az Európai Unióban: május 25-én élesedik az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, vagyis a GDPR, aminek az a célja, hogy több kontrollt adjon az egyszerű ügyfeleknek a cégekkel, intézményekkel szemben. Na de miért is jó ez nekünk, embereknek?

Mert mindenki sokkal jobban fog vigyázni az adatainkra

Bár a GDPR legtöbb eleme nem újdonság, egy nagy változást biztosan hoz: sokkal szigorúbban bünteti, ha egy cég nem veszi komolyan az adataink védelmét. Az utóbbi hetekben-hónapokban mindenki tapasztalhatta, hogy sokan meg is ijedtek a fenyegetéstől, és sorra érkeznek az újbóli hozzájárulást kérő emailek, sőt hozzánk már boltban is lépett oda eladó azzal, hogy lecserélnék GDPR-kompatibilisre a hűségkártyánkat, ha továbbra is leszünk szívesek hozzájárulni, hogy kedvezményt adjanak.

A jelek szerint tehát a cégek sokkal jobban vigyáznak majd az adataira, mint eddig. Remélhetőleg így kisebb eséllyel fog előfordulni olyasmi, mint ami a Facebook és a Cambridge Analytica körül kirobbant botrány volt.

A GDPR a személyes adatainkra vigyáz, márpedig nagyon tágan értelmezi, hogy mit tekint személyes adatnak. Ez a cégeknek valódi teher lehet, de az embereknek jó hír. Ahogy az is, hogy az adatainkat csak akkor használhatják, ha előre igazolják, hogy erre joguk van (például mert mi magunk megengedtük nekik), és akkor is csak konkrét célhoz kötötten, és csak addig, amíg ez a cél nem teljesül.

Nem kell például attól tartanunk, hogy kéretlen reklámlevelet kapunk, mert a marketinganyagok küldéséhez leggyakrabban a mi aktív hozzájárulásunk kell. Aktív, mert nem lehet azzal elintézni, hogy ha nem szólunk, biztos bele is egyezünk, vagy hogy ha előre bepipálnak nekünk egy jelölőnégyzetet, hátha nem vesszük észre. És ha hozzá is járulunk, de később meggondoljuk magunkat, az adatainkat törölni kell, különben szigorú büntetéssel kell szembenézni.

