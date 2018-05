Van, amiben már ismét piacvezető a Nokia, de!

Tőkét emelt növekedésének finanszírozásához a Nokia mobiltelefon-márkanevet licenc alatt használó finn HMD.

A cég a működése első évében, 70 millió Nokia márkaneves mobiltelefont értékesített, amivel 1,8 milliárd eurós bevételre tett szert. A hétfőn bejelentett 100 millió dolláros tőkebevonással a Nokia márkaneves modellpaletta bővítését és kulcsfontosságú piacain az értékesítését csatornák megduplázását tervezi finanszírozni, írja az MTI.

A vállalat közleménye szerint a céljuk az, hogy a globális okostelefon-piac egyik vezető szereplőjévé váljanak. „Első évünk értékesítési sikerei meg is erősítenek bennünket abbéli meggyőződésünkben, hogy az idén is és az elkövetkező években is folytatni tudjuk a növekedést” – fogalmazott Florian Seiche vezérigazgató.

A HMD tőkeemelésében többek között részt vett a DMJ Asia Investment Opportunity befektetési alap, valamint a Foxconn leányvállalata, a HMD számára a Nokia mobiltelefonokat gyártó FIH Mobile is. A tőkeemelést a Nokia egykori első alelnöke, Jean-Francois Baril által vezetett Ginko Ventures szervezte meg. A FIH Mobile által gyártott Nokia márkaneves okostelefonok Android operációs rendszeren futnak. A HMD jogdíjat fizet a márkanév használatáért a Nokia Corp. vállalatnak, amelynek nincs tulajdonrésze a cégben.

A Nokia az érintőképernyős okostelefonok megjelenésekor elkövetett stratégiai hibák miatt került perifériára az mobilpiacon, ezért ezt az üzletágát 2014-ben eladni kényszerült a Microsoftnak. A Nokia azóta mobil távközlési hálózati berendezések gyártásával és technológiai szolgáltatásokkal foglalkozik. A Microsoft 2016-ban adta el a mobiltelefon üzletágat a Nokia egykori vezető munkatársai által alapított HMD vállalatnak, amely egyúttal márkanév használati szerződést is kötött a Nokia céggel.

A Counterpoint Research piackutató cég kimutatása szerint 2017-ben az alacsony árkategóriás egyszerű mobiltelefonok piacán a Nokia márka bonyolította a legnagyobb forgalmat. A márka az első évében a 11. helyet szerezte meg az okostelefonok világpiaci rangsorában is.