Nem lehet mit kezdeni Rákosi metróbunkerével

Budapesten 687 darab kicsi (ebből csak néhány tucat minősített) és egy darab óriási óvóhely van kialakítva légitámadás vagy atomcsapás esetére. Ez utóbbi óriási óvóhely nem más, mint a 2-es és a 3-as metró alagútjainak rendszere: a metróvonalak 9 szektorában összesen 220 ezer embernek van hely. Ez nyilvánvalóan nem elég a bő másfél millió lakosnak: vész esetén az érkezési sorrend dönt; aki lemarad, kint marad. A nagy rohanásban ráadásul nem szabad elfeledkezni az ételről sem, mert a városi legendákkal ellentétben odalent nincs semmiféle konzervhegy felhalmozva.

A szerencsés 220 ezer ember se jár sokkal jobban, mint a kint rekedtek: csupán három napra elég az energiaforrás. Utána lehet szépen csendben reménykedni a túlélésben, egymás nyakán ülve a sötét alagútban a síneken. Addig viszont a 600-800 Pascal túlnyomás, valamint a szellőző, por- és harcigáz-szűrő rendszer megvéd a szennyezett levegőtől.

A kissé kísérteties, nyomasztó bejárás során megnézhettük a hosszú évtizedekig titokban tartott, csak városi legendákból ismert, aztán később többször is megnyitott Rákosi-féle atombunkert is. Az egyre kopó történelmi jelentőségű komplexum ma már jószerével az enyészeté. A közlekedési cég többször is próbálta valahogy értékesíteni, bérbe adni. Különböző vállalkozók próbálkoztak a hasznosításával: egyikük gombát tenyésztett volna, a másik diszkót akart működtetni. Legtovább egy szerverterem terveivel jutottak, de aztán abból se lett semmi, mint a VIP-bunkerből. Jelenleg a BKV állagmegóvást végez, és gyakorlatilag nulla esélyt látnak arra, hogy bármiféle értelmes módon hasznosítani lehessen az atombunkert.

Az elátkozott járatokban a távolból mintha egy alacsony, tömzsi és kopasz ember hisztérikus kacagását lehetne néha hallani.

A Deák téri többszintes metróállomás alatti szellőzőrendszer egyik fő folyosója, ezen keresztül jutunk a fő szellőzőaknához. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A fő szellőzőakna alulnézetből. A függőleges járat ugyanolyan tübbingekből áll, mint a metróalagutak egy része. A Deák téri főszellőző, ami a metró friss levegőjét is biztosítja, 30 méter mélyen van, éppen a Kempinski szálló alatt. A vastag acélból készült szellőzőcső felnyúlik a szálloda tetejéig, onnan szippantja a levegőt. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az óránként 250 ezer köbméter levegőt megmozgató jelenlegi szellőztetőrendszer csak beszívni tudja a levegőt, kifúvatni nemigen. Ezért, ha füst van a metróban, nem tudnak segíteni az eloszlatásában. A 3-as metró felújításakor ezeket kicserélik kétirányúra. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A folyamatosan szivárgó talajvíz cseppkőszerű képződményeket hoz létre az évek alatt feloldott betonból. Kicsit olyan, amint az Alien-filmekben az idegenek által megszállt űrhajók fala. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az ilyen hangtompítóknak köszönhető, hogy a felszínen, a szellőzőaknák kijáratainál nincs hatalmas zaj. A metróalagútból jövő dübörgést a kőzetgyapottal bélelt bordák csillapítják. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A két fő szellőztető ventilátor egyike. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Urbánus cseppkőbarlang. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A szellőzőalagutat hatalmas acélajtóval lehet légmentesen lezárni. Az ajtót ellensúlyok mozgatják, és mondjuk atomtámadás esetén ezek bezárásával lehet a metróalagutakból külvilágtól elzárt óvóhelyeket létrehozni. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A levegőt szovjet gyártmányú szűrődobok tucatjai tisztítják a szennyeződésektől. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A budai Szellőző Művek 1975-ben gyártott VH-100-as ventilátormotorja, ami percenként 1460 fordulatra képes. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Van valami különleges szépség ebben a föld alatti munkahelyben. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A dízelgépházba vezető folyosó. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Két 16 hengeres Ganz dízelmotor tud áramot szolgáltatni szükségállapot esetén a Deák téri állomás óvóhelyként funkcionáló alagútjai számára. A hatalmas dízelmotorok óránként 100 liter üzemanyagot fogyasztanak. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Múzeális fúrógép a gépházban. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A mozgólépcsők géptermében. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Pocakos focista. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Munkában a karbantartóbrigád, a síneket rögzítő csavarokat ilyen géppel csavarozzák ki. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A 2-es metró alagútja, a Kossuth tér felé nézve, balra a két alagutat összekötő vágány. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A túrát Vajda Zoltán, a BKV Metró Infrastruktúra Főmérnökség főmérnöke vezette. Tőle tudtuk meg azt is, hogy a metróóvóhely saját vízhálózattal is bír, a vizet saját csápos kutak biztosítják az alagútban. Az ÁNTSZ szerint ugyan nem ivóvíz-minőségű a víz, de ki nézi azt egy háborúban? A csecsemőknek mindenesetre jár a kézi nitrátmentesítő. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Deák tér és környéke alatt található a 4-es szektor. A sínek mellett egy tábla mutatja az 1991. február 1-i vízszintet, amikor egy Astoria melletti vízcsőtörés vize beömlött az alagútba. Több mint egy méter magasan állt lent a víz. Több metrós dolgozó sokkot kapott, akiket a tűzoltók menekítettek felfelé a mozgólépcsőkön lezubogó vízben. Néhányan közülük máig nem mernek lemenni a metróalagútba. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

Az emléktáblától nem messze található az F4 műtárgyhoz vezető alagút bejárata. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A titokzatos F4 műtárgy nem más, mint Rákosi atombunkere, ami egy 30-40 méteres mélységben kialakított óvóhely volt az állampárt vezetőinek. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A Rákosi-bunker építése a forradalom miatt abbamaradt, majd 1958-ban úgy döntöttek, hogy nem a szűk elitet, hanem a nehézipari minisztérium dolgozóit szolgálja majd. Ahogy a kettes metróban az alagutak falának zömét, acéltübbingekből szerelték össze ezeket a helyiségeket is. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)

A nagy, fektetett H betűt formázó alagútrendszerben 30 méterenként vannak a mosdók és a vécék. A legtöbbjük még ma is úgy áll, ahogy bekötötték, senki sem használta azokat. Ezt itt egy generátor, ami az áramot szolgáltatta volna vészhelyzetben. (Fotó: Nagy Attila Károly / Index)