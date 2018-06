Kitiltja a Whatsappot egy német multi a GDPR miatt

A Continental bejelentette, hogy azonnali hatállyal letiltja a Whatsapp és a Snapchat használatát a céges telefonokon – írja a SecurityWeek. A német autóalkatrész-gyártó multi világszerte 240 ezer embert foglalkoztat, a tiltás 36 ezer dolgozót érint.

A döntést a Continental azzal indokolta, hogy szerintük ezek az appok nem felelnek meg a május végétől alkalmazott új európai adatvédelmi rendelet, a GDPR szigorú előírásainak.

A cég leginkább azt találta problémásnak, hogy ezek a szolgáltatások hozzáférést kérnek a felhasználók kontaktlistájához, így az ismerőseik elérhetőségeihez is. Mivel a GDPR elvárja, hogy mindenkitől kifejezett hozzájárulást kell kérni az adatai begyűjtéséhez, a Continental szerint a Whatsapp és társai a kontaktlista elérésével ennek az adatvédelmi előírásnak a terhét a felhasználóra tolják át, tőle várják, hogy minden ismerősétől engedélyt kérjen az adatai átadásához, ami irreális elvárás.

Mivel az új szabályok alkalmazásában még sok a bizonytalanság, kérdés az is, hogy a Continental jogértelmezése mennyiben helytálló, és egy kontaktlista lekérését a gyakorlatban is ilyen szigorúan veszik-e majd a GDPR számonkéréséért felelős hatóságok. A cég mindenesetre jelezte, hogy készek feloldani a most bevezetett tiltást, ha az érintett szolgáltatások az új helyzethez igazítják az adatkezelési elveiket és gyakorlatukat.

A Whatsapp esete azért is érdekes, mert a céget manapság épp azért szokták letiltani a hatóságok, mert túlzottan védi a felhasználók adatait a néhány éve bevezetett végpontok közti titkosítással – Edward Snowden is épp a napokban beszélt arról, hogy a whatsappos titkosítás bevezetése fontos lépés volt az adatvédelem erősítését célzó harcban. Ha valamiért kritizálni szokták a Whatsappot az adatvédők, az inkább az anyacég Facebook által jelentett kockázat.