Nyomkövetőt kap minden új autó Kínában

Egyre több területen ellenőrzi állampolgárait a kínai állam. A hírek szerint a hatóságok nem elégednek meg az arcfelismerő kamerarendszerek telepítésével, az emberek autós mozgását is szeretnék nyomon követni.

Július elsejétől a közbiztonsági minisztérium illetékesei áttekintik azt az új programot, ami RFID (rádiófrekvenciás azonosító) chip beépítését tenné kötelezővé az újonnan forgalomba helyezett gépjárművek szélvédőibe, írja a Quartz a Wall Street Journal értesülésére hivatkozva.

Az eufemisztikusan elektronikus rendszámtáblának is nevezett chipet 2019-től lesz kötelező beépíteni, és a hatóság szerint az autók nyomon követésének elsődleges célja az, csökkentsék a közlekedési dugókat. Ehhez több százezer chipolvasó egységet telepítenek majd az utak mentén. Az autókövető rendszert 2016-ban kezdték tesztelni Kína egyes részein, így például Pekingben és a Hszincsiang régióban is, a nagy kínai IT és telekom cégek közül a mostanában kissé megviselt ZTE is benne van a fejlesztésben.

Bár maga a technológia másutt is megjelent már (pl. autópályákon az automata fizetőkapuknál), ilyen tömegben kissé nyomasztónak tűnik, tekintettel az egyre inkább a totális kontroll felé haladó kínai államra. Ilyen szempontból különösen aggasztó, hogy a tesztidőszak egyik helyszíne pont az államilag elnyomott ujgur autonóm terület.