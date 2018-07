Magukat embernek tettető robotoknak tettető emberek dolgoznak az AI-cégeknél

Hogy futtassunk fel egy mesterséges intelligencia (AI) startupot?

Vegyünk fel minimálbérért embereket, akik aztán majd magukat embernek tettető robotnak tettetik magukat; Gyűjtsünk befektetői tőkét; Várjunk, amíg tényleg kifejlesztik a mesterséges intelligenciát.

Egy cinikusabb vélemény szerint sokaknál ez a siker receptje: amikor a csapból is a mesterséges intelligencia folyik, sok cég úgy adja el magát, mintha már rendelkeznének a legújabb, cutting edge technológiával, miközben valójában olcsó munkaerővel végzik el a feladatot. Úgy tűnik tehát, gyakran az emberek veszik el álruhában a munkát a robotoktól, amik valójában még nem is léteznek.

Az, hogy a techcégek sokkal nagyobb mértékben alkalmaznak humán munkaerőt egy csomó területen, a napokban a Google-t érintő botrányban jött elő. Egy friss jelentés miatt ismét előtérbe került, hogy a Google egy csomó külső appnak hozzáférést ad a mondjuk a Gmail-lel regisztráló felhasználók emailjeihez. Ez különösen a Facebook – Cambridge Analytica botrány után sokakat önmagában is aggodalommal tölt el. Most azonban az is világosabb lett, hogy gyakran hamis az a szokásos védekezés is, hogy az emaileket úgysem olvashatja el senki, hiszen azokat legfeljebb csak mesterséges intelligencia fésüli át a hirdetésoptimalizálás jegyében.

Mint most fókuszba került, számos applikációnál az emberi fejlesztők is rálátnak a levelekre, már csak azért is, mert nekik kell „felkészíteniük” az AI-t a gépi tanulásra. Valójában azonban nem csak a programozási feladatokról van szó: a tech-cégek jelentős része sokkal nagyobb mértékben hagyatkozik a normál működése során is humán erőforrásra, mint amennyire azt szeretik bevallani.

Az X.ai és a Clara naptári szolgáltatásoknál betanított munkások napi 12 órán át tettek úgy, mintha csetbotként válaszolgatnának a mesterséges intelligenciára előfizető felhasználóknak. Amikor ez 2016-ban a Bloomberg jóvoltából kiderült, arról is lehetett olvasni, hogy a munka monotonitása miatt az alkalmazottak azt várták, hogy mikor fogják tényleg a botok elvenni a munkájukat. Az Amazon Mechanical Turk-ön alapuló recept applikációját a nyilvános szövegek szemben szintén alulfizetett emberi munkások írták át a háttérben.

A jelenségre most a Wall Street Journal hívta fel a figyelmet.

Lényegében a mesterséges intelligenciát imitálják emberi lényekkel

– mondta a hasonló gyakorlatokról Gregory Koberger, a ReadMe alapító-tulajdonosa. Elmondása szerint sokszor ezzel a trükkel próbálják átlépni a startupok a kritikus szintet, tőkét figyelmet és megrendelőket gyűjteni, amikor valójában még semmijük sincs.

