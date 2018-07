Már két éve készül titokban az Android utódja

Két éve dolgozik a Google-nél egy száz fős mérnökcsapat egy új operációs rendszeren, írja a Business Insider. A Fuschia kódnevű projektet az Android utódjának szánják, tehát a léc elég magasan van (Android fut jelenleg a világ okostelefonjainak háromnegyedén).

A Google három év múlva szeretné levezényelni a váltást, először a hangvezérelt okoskütyüknél, aztán fokozatosan telefonoknál, tableteknél és notebookoknál is. Az új rendszer így egyszerre lesz az Android és a Chrome OS utódja. Ahogyan az Android esetében, itt is az a terv, hogy külső gyártók is rátehessék a saját készülékeikre a Fuschiát, illetve módosíthassák azt a saját igényeiknek megfelelően.

A Fuschia projekt létezéséről már jó ideje pletykálnak, sőt, 2017-ben meg is erősítették, hogy valóban létezik a projekt. Részletek azonban most először derültek ki róla.