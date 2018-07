Egy új reptéri szkenner a csomagban is látja a sampont és a laptopot

Ha ön is utálja, amikor a reptéri csomagellenőrzésnél mindig ki kell pakolni a kütyüket és a folyadékokat, jó hírünk van: a londoni Heathrow repülőtéren már tesztelnek egy új szkennert, amely véget vethet az extra macerának.

A szkenner képes 3d képalkotásra, így a személyzet minden szögből át tudja vele nézni a poggyász teljes tartalmát, anélkül, hogy bármit külön ki kéne venni belőle – írja a CNN. A brit közlekedésügyi minisztérium közleménye szerint a szkenner rejtett robbanószereket is képes detektálni.

A Heathrow-n a következő 6-12 hónapban fogják tesztelni a szkennereket, bár a poggyász kipakoltatására ez idő alatt is számíthatnak az utasok. Hasonló eszközöket tesztelnek már a New York-i JFK és az amszterdami Schiphol repülőtereken is.