Német diákok döntötték meg a Hyperloop világrekordját

Müncheni mérnökhallgatók tesztjárműve döntötte meg a Hyperloop sebességrekordját egy fejlesztői versenyen – írja a BBC.

A Hyperloop nevű föld alatti vákuumos csővasút ötletét először még 2013-ban vetette fel Elon Musk mindenes techvállalkozó, aki a megvalósítást eleinte átengedte másoknak, de miután több cég is nekifogott a fejlesztésnek, tavaly augusztusban maga Musk is bejelentette, hogy mégiscsak beszáll a hipervasút megvalósításába.

A SpaceX rendszeresen szervez versenyeket a technológia tökéletesítésére. A legutóbbi ilyenen, Kaliforniában a Müncheni Műszaki Egyetem hallgatóinak csapata, a WARR Hyperloop már zsinórban harmadszor nyert, és ezúttal új rekordot: 467 kilométer per órás (290 mérföld per órás) sebességet sikerült elérniük az 1,2 kilométer hosszú tesztpályán.

Ezzel az eredménnyel a csapat a saját 323 kilométer per órás rekordjukat javította meg, amelyet még egy évvel ezelőtt állított fel. A most második Delfti Egyetem csapata csak 142, a harmadik svájci EPF Loop pedig 89 kilométer per órás sebességet tudott elérni.

A korábbi versenyekkel ellentétben ezúttal minden benevezett járműnek képesnek kellett lennie arra, hogy önmagát hajtsa meg.