Még a Facebook csütörtöki buktájánál is nagyobbat zuhant a Twitter

Pénteken 21 százalékot estek a Twitter részvényei a tőzsdén, így a cég egy napon belül 6,6 milliárd dollárt vesztett a tőkeértékéből. A részvény százalékos értékvesztése nagyobb volt a Facebook csütörtöki esésénél, de a 6,6 milliárdos veszteség eltörpül a Facebook 120 millárdos veszteségéhez képest - írja a Market Watch.

A cég részvényei annak ellenére estek ekkorát, hogy az év eddigi részében összesen 80 százalékot erősödtek. A zuhanás oka az lehetett, hogy bár a Twitter harmadik egymást követő negyedévben tudott nyereséget elkönyvelni, a platform felhasználóinak száma egy százalékkal 335 millióra esett vissza. Mindezt az se tudta ellensúlyozni, hogy a cég a várt 696 millióhoz képest 711 millió dolláros profitot könyvelt el.

A cég az utóbbi időben volt, hogy a cég naponta egymillió kamu felhasználói fiókot is megszüntetett, amivel a politikai befolyásolás és a gyűlöletbeszéd kiszűrése is céljuk volt. Úgy tűnik ezt a befektetők nem értékelték, és elemzők szerint nem is biztos, hogy a legjobb ötlet volt csupán a felhasználók számának csökkenése miatt a részvények eladása mellett dönteni.