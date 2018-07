A Tesla csinált 200 szörfdeszkát

Az alapvetően elektromos autókat gyártó Tesla sosem félt attól, hogy piacra dobjon olyan dolgokat is, amiket amúgy az autógyártók nem szoktak: árulnak telefontokot, töltőt, pólókat, sapkákat, utazótáskát, kulacsot stb.

Most egy szörfdeszkát csináltak a cég dizájnerei. Így néz ki:

A leírás szerint ugyanolyan szénszálas anyagból készült a deszka, mint a Tesla-kocsik műszerfala, és a fényezés is azt idézi meg. Ezután kicsit megszaladt a marketinges bullshit-generátor, mert azt is írják, hogy a Teslákban kényelmesen elfér a deszka, sőt, akár a kocsin is lehet szállítani, ami valószínűleg egy Suzuki Swiftre is igaz.

200 deszka készül, darabját 1500 dollárért árulták, pillanatokon belül elfogyott. (TechCrunch)