Segítség, mobilfüggő a gyerek!

A mobilfüggőség viselkedésfüggőség, ilyenkor a virtuális világ annyira vonzóvá válik, hogy minden más iránt elveszítjük az érdeklődésünket, a valódi életünk szinte teljesen megszűnik.

A mobilfüggőnél szorongás lép fel, amikor nincs a virtuális térben, fél attól, hogy kimarad valamiből. A gyerekek esetében a tanulásra is erőteljesen kihat a mobilhasználat, nem tudnak kellőképpen koncentrálni, sőt, társas kapcsolataik, barátaik sincsenek az offline térben. Mivel a kicsi gyerekek mentálisan éretlenebbek, könnyebben válnak függővé, bár a tinédzserek is veszélyben vannak, hiszen őket a közösségi média szippantja be.

Korábban írtunk arról, hogy az UNICEF milyen ajánlásokat fogalmazott meg a mobileszközök, a különböző applikációk és a mesterséges intelligencia használatával kapcsolatban, ezen írásunkban viszont kifejezetten a gyerekeknél jelentkező mobilfüggőségre, és annak szakszerű kezelésére koncentrálunk.

A mobilfüggő gyerek szinte csak a telefonnal motiválható. A mobilozás vagy tabletezés egészen kicsi kortól probléma, hiszen sok szülő hagyja, hogy a meséket és egyéb tartalmakat ezeken az eszközökön nézzen a gyereke, miközben például a babakocsiban tolja. Nagyobbaknál intő jel, ha a gyerekünknek csak online kapcsolatai vannak és nincsenek hús-vér barátai

– tudtuk meg Fedoszov Anna pszichológustól.

Adok-kapok huzavona helyett

A szülői példamutatás sokat segíthet, érdemes tehát önmérsékletet tanúsítani.

A tiltás sosem vezet semmi jóra, éppen ezért inkább neveljük a gyereket egészséges mobilozásra, szabályozzuk a netet, tanítsuk meg neki, hogy melyek a hasznos és melyek a „veszélyes” tartalmak.

Fő a fokozatosság! Limitáljuk okosan a mobilozást, vacsora vagy tanulás közben vegyük el a telefont, de utána engedjük egy kicsit netezni. A mobilmentes időszakban természetesen mi se használjuk a telefonunkat!

Alkalmazások segítségével az internetet is tudjuk korlátozni, és hasznos, ha a gyerek telefonján nincsen korlátlan adatfogalom. Ha ugyanis tudja, hogy mennyivel gazdálkodhat, beosztó lesz, meggondolja, hogy mikor és mire használja a netet. Az online és az offline élet közti egészséges arányt kell megtalálni, mert elsősorban a való világban kell megállniuk a gyerekeknek a helyüket és nem a virtuálisban, ugyanakkor a digitális létnek is megvannak a maga előnyei.

Fotó: Thomas Trutschel/Getty

Beszéljünk róla!

„Szerencsére vannak olyan fiatalok is, akik a közösségi médiát elsősorban kapcsolattartásra használják, mert más is érdekli őket, van hobbijuk, olyan szabadidős tevékenység, amiben örömüket lelik. Sőt, vannak olyanok is, akik online térben alkotnak, például videókat szerkesztenek. Érdemes kicsi kortól odafigyelni arra, hogy mi iránt érdeklődik a gyerek, mi az az offline tevékenység, amiben tehetséges, ami feltölti, és ebben érdemes támogatni. Emellett törekedjünk arra, hogy töltsünk a gyerekünkkel minőségi időt, amikor csak rá koncentrálunk és nincsen a kezünkben a telefonunk” – tanácsolja a pszichológus.

Fotó: picture alliance/Getty

Fontos, hogy a gyerekeknek legyenek offline tapasztalataik a világról, mert így könnyebben meg tudnak fogalmazni célokat, törekvéseket, körvonalazódik bennük, hogy mit szeretnének kezdeni az életükkel.

Az is lényeges, hogy a szülő legyen nyitott, érdekelje, hogy a gyermeke mit és miért kedvel az online térben, és az sem árt, ha tisztában van az internetes fogalmakkal. Ha megvan ez a kapocs, kialakul egy bizalmi légkör, elindul egy párbeszéd. Így a gyerek például könnyebben beszél arról, hogy mi az, ami megijeszti a neten, a szülő pedig segít neki értelmezni, feldolgozni ezeket. Egyre gyakoribb a bántalmazás az online térben, ezzel a bensőséges kapcsolattal a szülő ennek elkerülésében és - ha már megtörtént - feldolgozásában is segítheti gyermekét.

A digitális oktatás csak olaj a tűzre?

Azzal, hogy a járvány idején még az oktatás is a digitális térben folyik, a netezés még inkább a gyerekek életének része lett. Most a szülőknek még jobban oda kell figyelniük a szabályozásra, mit mikor engednek. Emellett az informatikaórákon is lényeges lenne, hogy a gyerekeket felelős számítógép-használatra tanítsák meg, egyfajta kritikai gondolkodásra, hogy meg tudják ítélni, mely tartalmak hitelesek és melyek nem.

Fotó: Ethan Miller/Getty

Az internetet nagyon jól lehet használni információgyűjtésre egy dolgozathoz, kiselőadáshoz, prezentáció összeállításához. A praktikus tudást is segítheti a világháló: például megtervezhető a segítségével a havi költségvetésünk vagy akár étrendünk, elérhetőek a kötelező olvasmányok

- fejtette ki Fedoszov Anna.

Tény, hogy a számítógépfüggőknél a tanulási motiváció lecsökken, főleg a felső tagozatban. Ám vannak olyan praktikák, melyek ebben is segíthetnek. Érdemes a számítógépet a közös térben elhelyezni és nem a gyerek szobájában, vagy lefekvés előtt egy-két órával ne hagyjuk, hogy mobilozzon, így nyugodtabban fog aludni és kellően kipiheni magát.

(Borítókép: Felipe Fredes Fernandez / Shutterstock)