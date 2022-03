A Netflix március 1-jei bejelentéséből kiderült, hogy megállapodást kötött a Stranger Things- és a The Walking Dead-játékok fejlesztőjével, a finn Next Gamesszel. Ennek értelmében ajánlatot tesz a Next Games összes forgalomban lévő részvényének megvásárlására. 2,1 eurót kap részvényenként a játékfejlesztő cég, ami összesen 65 millió eurós (24 834 225 ezer forint) vételárat jelent. A Next Games igazgatótanácsa már jóváhagyta az üzletet, várhatóan 2022 második negyedévében kerülhet pont a tárgyalások végére.

A Next Games részvényei egy nap alatt 119%-kal növekedtek.

Az üzlet része a Netflix stratégiájának, hogy videókatalógusát játéktartalmakkal egészítse ki, ebbe az elképzelésbe a Next Games pedig tökéletesen illeszkedik.

Ugyan még csak most kezdjük el a munkát a Next Gamesszel, hiszem, hogy együtt képesek leszünk olyan világszínvonalú játékokat készíteni, amelyek örömet szereznek felhasználóink számára szerte a világon”

— írta Mark Verdu, a Netflix játékokért felelős alelnöke.

A Next Games már több nagy sikerű netflixes sorozat játékverzióját is elkészítette, ami azt jelzi, hogy a két cég már korábban is szoros kapcsolatban állt egymással, ez az üzlet pedig csak megerősítheti a viszonyukat.