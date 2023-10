Új funkciót vezet be a Tinder társkereső alkalmazás, melynek segítségével a modern társkeresés csapatsporttá alakul. A felhasználók mostantól meghívhatnak másokat is a platformra függetlenül attól, hogy van-e Tinder-profiljuk vagy sem, és potenciális partnereket javasolhatnak a társkereső alkalmazáson belül.

A Tinder új funkciót vezet be a felhasználói számára. A Matchmaker elnevezésű funkció lehetővé teszi a tinderezők számára, hogy akár 15 ismerősüket is meghívják, hogy közvetlenül a társkereső alkalmazáson belül ajánljanak nekik potenciális partnereket – írja a The Verge.

A Matchmaker jelenleg 15 országban érhető el, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Kanadában, Franciaországban és Németországban.

A globális bevezetés a következő hónapokban várható.

A felhasználók a Matchmakert vagy közvetlenül a profiljukról, vagy az alkalmazás beállításain belül indíthatják el, létrehozva ezzel egy linket, amelyet legfeljebb 15 baráttal vagy családtaggal oszthatnak meg. Ezután a meghívottaknak 24 órájuk van arra, hogy partnereket ajánljanak.

A „matchmakerek” által kedvelt profilok ajánlásként lesznek megjelölve, de a végső döntést természetesen továbbra is az őket meghívó Tinder-felhasználó hozza meg.

A Tinder célja a lépéssel az, hogy megkönnyítse a párkeresést. Egy tanulmány szerint a fiatal szinglik több mint 75 százaléka havonta többször is megbeszéli a randizási szokásait a barátaival, így az új funkció akár optimalizálhatja is a társkeresési folyamatot.