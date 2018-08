Titokzatos horrorlény tartja rettegésben a mobilozó gyerekeket

Mindent tudok rólad,

üzeni Momo néven egy rémisztő, torz, horrorisztikus arc annak, aki kapcsolatba lép vele WhatsAppon, egy (fiatalok által is) kedvelt csetalkalmazáson. Emellett hátborzongató üzeneteket küld, például, hogy "halott vagyok", vagy épp hangfájlban érkezik tőle elviselhetetlenül kellemetlen, csikorgó hang, konyhakéses minivideó, de olyan is előfordult állítólag, hogy a felhasználó telefonján lévő fotót nyúlta le, és küldte el neki üzenetként.

Momo ijesztő, és senki nem tudja, igazából mi a francot akar.

Hülye vicc? Adathalászat? Vagy a Kék Bálna nevű titokzatos, gyerekek biztonságát veszélyeztető őrület reinkarnációja?

Utóbbi feltételezés már csak azért is előkerült, mert az argentin rendőrség épp egy 12 éves lány öngyilkosságát vizsgálja, miután felmerült a gyanú, hogy Momo kergette őt a halálba. A lány felakasztotta magát, de előtte a mobiljával felvette, mit csinál. A telefon adatai szerint ő is Momóval csetelt. A hatóságok egy 18 éves tinédzsert is keresnek, akivel online ismerkedett meg az öngyilkos lány, és akinek köze lehetett az ügyhöz.

Momo világszerte rémisztgeti a gyerekeket angolul, japánul, spanyolul, és aggasztja a tehetetlen szülőket. Megjelent arab területen, a németeknél (ott épp egy műsorvezető lányát találta meg, így duplán is hír lett belőle), és a spanyol rendőrség is kiadott figyelmeztetést, hogy ne lépjen senki kapcsolatba a számmal, és ne is mentse el azt.

🔴¡NO agregues a "Momo"!🚫

Si grabas en tu agenda 📲 el núm. +8143510*** te aparecerá un extraño rostro de una mujer. Es el último viral de WhatsApp de moda entre los adolescentes. #NoPiques, 🤣 broma o 👿 ataque de ciberdelincuente ❓ Mejor pasa de agregar.#VeranoSeguro 🖥 pic.twitter.com/qVofD2JZpM — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 2018. július 19.

A Google-keresések adatsora azt mutatja, hogy világszerte megugrott az érdeklődés július 10-e óta Momo iránt, de főleg Dél-Amerikában paráztatja az embereket.

Azt több lap is írta, hogy mindenféle feladatokat ad Momo, és fenyegetőzik, ha ezeket nem teljesíti valaki, de egyik cikkben sem említenek konkrétumokat. Arra egyébként egyelőre nincs semmi bizonyíték, hogy Momo konkrétan öngyilkosságra, vagy egyéb önpusztításra szólítaná fel a gyerekeket, de

már az is bőven sok, és egyáltalán nem vicces, ha csak simán megrémiszti őket valami, szorongani, rettegni kezdenek,

a szüleiknek pedig nem merik elmondani, mert tartanak attól, hogy elveszik tőlük a telefont, amiért ilyen hülyeségeket nézegetnek rajta.

Mit tudni Momóról?

Momóról többféle verzió is kering a nagyobb lapokban, amelyek megpróbáltak utánajárni a dolognak. Egyes források szerint egyszer csak megjelenik a felhasználóknál kontaktként a WhatsAppon a szám, aztán olyanokat ír a vele való csetelés szabályaiként, hogy

ne hagyd válasz nélkül Momo üzeneteit. Ne legyél önismétlő. Csak egyszer hibázhatsz. Ha kétszer hibázol, nyom nélkül eltűnsz a bolygóról.

Más források szerint viszont pár hete a Facebookra kerültek fel titokzatos telefonszámok, és egyfajta kihívásként indult az egész, a feladat az volt, hogy ezekkel a telefonszámokkal kezdjenek kommunikációt a userek.

De az emberek beszámolnak WhatsAppon érkező lánclevélről is, amiben Momo azt állítja, hogy 3 éve halt meg, mert elütötte egy autó, és ha a júzer nem akarja, hogy éjfélkor megjelenjen a szobájában az ágya mellett, akkor 15 ismerősének küldje tovább ezt a levelet. Aki nem küldi tovább, az meghal, csonkolódik a lába, meg ilyesmi.

A Momo-rejtélyt sokan próbálták már visszafejteni, általában ez a három szám kering a cikkekben, mint eredeti Momo-kontakt:

+573135292569

+81345102539

+5226681734379

Ez sorrendben egy kolumbiai, japán és mexikói szám, már ha ez jelent bármit is arra nézvést, hogy földrajzilag honnan csinálják valakik ezt az egészet. A legtöbben a japán számot mondják az igazinak, de a Chip.de szerint az már nem is aktív.

Egy biztos: azt még mindig senki nem tudja, hogy ki áll az egész mögött.

A felderítést nehezíti, hogy a vele való társalgás soha nem vehető biztosra, mert Momo nem mindenkinek válaszol, de akinek igen, az kapja a már említett szidalmakat, fenyegetéseket, ijesztő Momo-fejes videókat, brutális képeket, amelyek inkább a net valamelyik sötét szegletébe, például a LiveLeakre illenek (ne keressenek rá, ha nem erős a gyomruk), de semmiképp sem gyerekeknek valók.

Maga az ijesztő, torz figura egyébként 2016-ban került fel a netre, erről is többfélét mondanak: lehet egy japán speciáliseffekt-cég, a Link Factory alkotása, ami az Instagramon futott meg, de olyat is olvasni, hogy a szobor Midori Hayashi képzőművész alkotása, amit a Vanilla Gallery tokiói galéria állított ki.

Ami biztos: egyiküknek sincs köze ahhoz, mi lett a figurával, mire használják most valakik.

Csavar a sztoriban

A Youtube-on keresve rengeteg friss videó van arról, hogy valaki kapcsolatba lép a titokzatos Momóval, ezek több százezres, milliós nézettséget hoznak. Kérdés, mennyire valódiak. Sok videón gyanús a látványos(an megjátszott) ijedtség, az éjjeli rohanás, az, hogy Momo küld egy csomagot a vloggereknek. Mindezt úgy, hogy a videókon Momo telefonszáma nem is látszik.

Ezek inkább tűnnek megrendezett, brandépítő videóknak, amelyek jól ugranak fel az aktuális trendekre, és söprik be a nézettséggel járó pénzt.

Ráadásul nincs kizárva, hogy ahogy virális lett, úgy egyre többen szórakoznak a Momo-jelenséggel. Azaz ha véletlenül valakinek sikerül is kapcsolatba lépni "Momóval", akkor sem tudja az ember, hogy a valóban eredeti kezdeményezéssel, vagy egy imposztorral, esetleg egy trollal futott össze, aki az ikszedik Momóként akar ijesztgetni embereket.

Emlékezetes, hogy nagyjából hasonló életútja volt a Kék Bálna jelenségnek: az elején újdonság volt, felkapta a világsajtó, mindenki rettegett tőle, aztán a végére már normális bizonyítékok híján azt sem lehetett pontosan tudni, hogy egyáltalán olyan formában megtörtént-e mindaz, ahogy azt addig biztosra vettük.