Három új iPhone érkezik, lesz egy olcsóbb is

Hamarosan három új iPhone is érkezik, és mindhárom megtartja a tavalyi iPhone X csúcsmodellel bevezetett teljes előlapos kijelzőt, illetve a kijelző tetején a betüremkedést. Az áruk, a méretük és a képességeik viszont szélesebb skálán fognak mozogni, hogy több embert szólíthasson meg a cég – írja a Bloomberg a helyzetre rálátó névtelen forrásokra hivatkozva.

Ugyanakkor az új modellek egyike se hoz olyan újdonságot, mint a tavalyi X, ezért a lapnak nyilatkozó források szerint az ideit többet "S évnek" hívják – vagyis olyannak, amikor az előző évi modelleket csak belül okosítják, ezért a sorszámuk nem változik csak kapnak a végére egy S-t –, és majd a jövő évben jön az újabb nagy vagy annak szánt dobás.

Az iPhone X nem lett akkora sláger, mint amit előzetesen a legtöbb elemző várt tőle, de így is stabil eladásokat tudott produkálni, és az Apple nőni tudott vele egy amúgy erősen lassuló növekedésű piacon. A Bloomberg szerint az Apple stratégiája változóban van: ahelyett, hogy több millió új iPhone-felhasználót akarnának szerezni, inkább a fokozatosan emelik az átlagárakat, miközben a minél több kiegészítő és digitális szolgáltatás eladására koncentrálnak, amelyekhez az iPhone-ok jelentik a platformot.

Két drágább, egy olcsóbb, de nagyobb is

A szeptemberben várható új telefonok közül a zászlóshajó a cégen belül egyelőre D33-ként emlegetett modell, amely 6,5 hüvelyk körüli kijelzőt kap, ezzel egy csapásra minden idők legnagyobb iPhone-ja lesz. Az X-hez hasonlóan üveg hátlapja, acél oldala és dupla hátlapi kamerája lesz. A második, D32 munkanevű változat az X felturbózott kiadása lesz 5,8 hüvelykkel. Mindkettő OLED-kijelzős lesz, és főleg a processzoruk, illetve a kamerájuk fog javulni az X-hez képest. Egy fontosabb szoftveres újdonság érkezik majd velük, az osztott nézet, amellyel két appot egymás mellett lehet megnyitni.

A harmadik, N84 kódnevű modell egy olcsóbb telefon lesz, amelyet az iPhone 8 utódjának szánnak. Ez is úgy fog kinézni, mint az iPhone X, de nagyobb, 6,1 hüvelykes kijelzővel jön, többféle színben lesz kapható, és az acél keret helyett alumíniumot, az OLED helyett pedig sima LED-kijelzőt kap.

A fentiekből is látszik, hogy nem lesz könnyű dolga a cégnek, ha világosan meg akarja különböztetni a különféle modelleket, hiszen például a legolcsóbb modell mérete a két drágább közé esik. A Bloomberg forrásai szerint akadt is gond az elnevezésekkel, az Xs név is felmerült, illetve a korábban használt Plus utótag mellőzése is, de a bemutatóig még változhatnak a nevek.