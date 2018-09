Stílusos ellenfelet kaptak az okosórák

Bármennyire is népszerűek a nagy tudású és méretes okosórák, azok képtelenek teljesen elterelni a figyelmünket az egyszerűbb fitnesz pántokról, amelyekbe egyre több funkciót beépítenek az órákból. A Fitbit alig két hete mutatta be a Charge 3-at, amit a berlini IFA-n tudtunk először kézbe venni. Felépítésében nagyon hasonlít a Charge 2-re, de már a megjelenése is nagy változásokról árulkodik.

A Charge 3 megkapta a gyártó Versa nevű okosórájának főbb dizájnelemeit, a különféle színekben kapható alumínium házat és a Gorilla Glass karcálló üveget, ami mögött egy majdnem másfélszer akkora szürkeárnyalatos kijelzőt találunk. A rácsatolható szíjak is legalább olyan változatosak, mint a Versánál, úgy látszik jó bevételi forrás különféle alkalmakhoz illő szíjakat árulni a felhasználóknak.

Alapfunkciójában - a fitnesz tevékenységek követése - szintén javultak a Charge 3 képességei, az ötven méterig vízálló szerkezet a medenében leúszott táv követését is lehetővé teszi. Valószínűleg emiatt cserélték le a készülék oldalán lévő korábbi nyomógombot egy érintésérzékeny változatra. Tuningolták a pulzusmérő pontosságát, és beépítettek még egy SPo2 (oxigénszaturáció) szenzort is.

Az okosóráktól pedig azt a funkciót kapta meg a Fitbit, hogy képes megjeleníteni a kiválasztott appok értesítéseit, és abban marad el például a Fitbit Versától, hogy az üzenet tartalmát a kis kijelzőn nem tudjuk elolvasni. Azt viszont meg tudjuk oldani, hogy a Charge 3-mal összekapcsolt telefonon beállítunk előre megfogalmazott válaszokat, és azokat küldjük el az okoseszközről. A telefonhívásokat is tudjuk fogadni vagy elutasítani a Charge 3-mal.

Mindezekkel együtt is megmaradt a Charge sorozatra jellemző hosszú élettartam, a fitneszeszköz egy teljes héten át működik aksiról. Októberben kerül a boltokba, és az ára 150 euró lesz. Piacra dobnak egy NFC-vel ellátott, 20 euróval drágább Special Edition verziót is, ám ezt a funkciót csak a Fitbit Pay virtuális pénztárcával tudnánk kihasználni, a magyar bankok pedig nem tapossák egymást, hogy támogassák ezt a fizetési megoldást.