Így lett az iPhone félmilliós luxuscikk

Nyilvánvaló, hogy nem fogja mindegyik vevő a tepsiméretű iPhone Xs Max verziót választani fél terabájt (512 GB) tárhellyel, de az 578 000 forintos ár akkor is sokkolóan hat. Tegyük mellé azt is, hogy a Samsung abszolút csúcskészülékének, a Galaxy Note 9-nek is van hasonló, 512 GB-os verziója, ami csak 420 ezer forintba kerül. A 160 ezer forintos különbségből bőven jut pénz tokra, vezeték nélküli töltőkre, dokkolókra és másfajta hasznos ketyerékre. Annyi közöset találunk az Apple és a Samsung kínálatában, hogy az olcsó modellnek nevezhető iPhone Xr 128 GB-os változata nagyjából annyiba kerül, mint a Galaxy Note 9 ugyanekkora tárhellyel.

Régen minden jobb volt?

Amikor megjelent az iPhone, nehezebb helyzetben volt az Apple, mint most: a Nokia által uralt piacon kellett bebizonyítani, hogy ők is tudnak telefont gyártani. Eleinte ez nem is ment nekik olyan jól, de az iPhone viszonylag olcsó készülék volt a mai árakhoz viszonyítva:

öt éven át 200 dollár volt az olcsóbb verzió belőle.

Magyarországon az iPhone 3G volt az Apple első telefonja, amit hivatalosan is piacra dobtak, és ez körülbelül 160 ezer forintba került a hazai magas áfa és egyéb extra díjak miatt. A Nokia N97, a finnek akkori csúcsmobilja 190 ezer forintba került akkoriban, szóval az iPhone a maga kategóriájában még olcsónak is bizonyult a fő riválishoz képest. Más kérdés, hogy a gazdasági világválság éveiben idehaza ki tudott ennyit költeni mobilra.

iPhone Kiadás dátuma Kezdő ár iPhone 2007. június 29. $499 / $599 iPhone 3G 2008. július 11. $199 / $299 iPhone 3GS 2009. június 19. $199 / $299 iPhone 4 2010. június 21. $199 / $299 iPhone 4S 2011. október 14. $199 / $299 / $399 iPhone 5 2012. szeptember 21. $199 / $299 / $399 iPhone 5C 2013. szeptember 20. $99/$199 iPhone 5S 2013. szeptember 20. $199 / $299 / $399 iPhone 6

iPhone 6 Plus 2014. szeptember 19. $649 / $749 / $849

$749 / $849 / $949 iPhone 6S

iPhone 6S Plus 2015. szeptember 25. $649 / $749 / $849

$749 / $849 / $949 iPhone SE 2016. március 31. $399 / $499 iPhone 7

iPhone 7 Plus 2016. szeptember 16. $649 / $749 / $849

$769 / $869 / $969 iPhone 8

iPhone 8 Plus 2017. szeptember 22. $699 / $849

$799 / $949 iPhone X 2017. november 3. $999 / $1149 iPhone XS

iPhone XS Max 2018. szeptember 21. $999 / $1149 / $1349

$1099 / $1249 / $1449 iPhone Xr 2018. szeptember 21. $749

Táblázat: Wikipedia

Aztán egyszer csak megérkezett az iPhone 6, és az Apple-nél minden megváltozott. Előtte mindenki csak előfizetéssel tudott iPhone-hoz jutni, amit így is úgy is kifizet az ember, ha mobilt vesz magának, az iPhone 6-nál viszont nem volt már kötelező, enélkül pedig jóval magasabb az ár. A legolcsóbb iPhone 6 mobil 2014 elején 650 dollárba került, a legdrágább Plus verzió pedig 970 dollárba.

Már az iPhone 5 megjelenése utáni évben (2013) látszott, hogy megőrül a világ az iPhone-ért, összesen 150 millió kelt el világszerte, az iPhone 6 pedig bebizonyította, hogy az ár egyáltalán nem számít, az eladott darabszám a drágulás ellenére évről évre nőtt. Ebben nagy szerepe volt az iPhone 6 szép és egyedi formájának, ami akkora siker lett, hogy minden rivális igyekezett lemásolni.

A legdrágább modell ára egészen 2017 őszéig ezer dollár alatt maradt.

Viszont az új iPhone X a különleges formájával és a benne lévő technikai újításokkal jó lehetőséget adott arra, hogy az Apple áttörje a lélektani határt.

2017-ben a legolcsóbb vadiúj típus - az iPhone 8 - 700 dollárba került, most viszont már 750 dollár a beugró az iPhone Xr nevű készülékkel. Szándékosan hangsúlyoztam ki, hogy az új típusok árát néztük végig évről évre, mert az Apple egy idő után volt annyira okos, hogy a kínálatában tartotta az előző évi modelleket, kedvező áron. Így most is 450 dollárért hozzájuthatunk egy iPhone 7-hez, egyenesen a gyártótól, nem használtan. De azért mégis csak 2 évvel ezelőtti technikáról van szó.

Az iPhone SE is kakukktojásnak számít, mert bár a 350 dolláros ára nagyon kedvező a többihez képest, ezt leginkább a fejlődő országok (India, Kína) piacára szántak, és a 2016-ban bemutatott modellben valójában korábbi, gyengébb alkatrészeket csomagoltak újra. Ez a modell elvileg még kapható, csak nem közvetlenül az Apple-től - szerződéses partnerek, szolgálatatók szórják ki a megmaradt készletet. (Ha tartja az eddigi 2,5-3 éves ütemezését az Apple, akkor a következő fél évben ennek is megjelenik egy frissített változata.)

Milliomosok klubja

Miért létezik olyan telefon, amiért 1500 dollárt kér el az Apple? Pontosan azért, amiért jó sok évvel ezelőtt a Nokia útnak indította a Vertu nevű luxusmárkát, ami aztán a régi Nokiával együtt a földbe is állt. A Samsung ebből a szempontból nem mérvadó, mert még ha 420 ezer forintba is kerül a legdrágább Note 9, ők ezt igyekeztek mindenféle hasznos extrával - toll, pc-szerű működés - alátámasztani. Az iPhone ezzel szemben minden évben mindig csak egy kicsit gyorsabb, egy kicsit jobbak fotóz, de ebben ki is merülnek a hasznos újdonságok.

Sztárok, olajsejkek és másfajta miliomosok és milliárdosok tömegei éveken át úgy költöttek vagyonokat a telefonjaikra, hogy kifizettek az Apple-nek 300-600-900 dollárt, és aztán egy divatcégnél elköltöttek még pár ezret gyémántos tokokra és már úri huncutságokra, hogy ez a műszaki remekmű még inkább a státuszukat hirdesse. Hülye lenne az Apple, ha ne akarna ebből a pénzből minél többet magának leakasztani. Nagyon kevés embernek van szüksége mindarra, amit az iPhone Xs Max 512 GB kínál, de elég sokan vannak, akik az árcédula miatt biztosan ezt választják, mert nekik aztán tök mindegy, hogy a telefonra és a gyémántos tokra elvert tízezer dollárból mennyi jut a gyártónak, és mennyi az ékszerésznek.

(Borítókép: iPhone Xs és iPhone Xs Max - Fotó: Stephen Lam / Reuters)