A Withings sportórája 25 napig bírja aksiról

A Nokia által felvásárolt, majd onnan visszavásárolt Withings megújult arculattal és egy dögös sportórával lépett be újra a digitális egészségügyi eszközök piacára. Az első új terméke a Steel HR Sport nevet viseli, méri a pulzust, számolja a lépéseket, és a telefonról a GPS-adatokat is lekéri, hogy pontosabban nyomon kövesse a mozgásunkat. Az óra harminc különböző sporttevékenység aktivitását tudja mérni, köztük a jógázást és az úszást is.

Ehhez pedig 25 napos üzemidő társul, ami egészen ritka az okosórák

piacán.

A Withings még 2016-ban került a Nokiához, és pár hónappal ezelőtt vásárolta vissza a finnektől az egyik eredeti alapító, Eric Carreel.

A Steel Sports HR a hagyományos órákra hasonlít, analóg mutatós óralapja van, és csak egy piciny kerek OLED kijelző árulkodik a digitális képességeiről - itt jelennek meg az egészséggel kapcsolatos információk, a napi lépésszám, a pulzus és az elégetett kalóriamennyiség. A telefonra érkező értesítéseket csak rezgéssel jelzi a viselőjének.

(Withings)