A Current Biology nemrég publikált egy írást arról a kísérletről, amelynek keretében hét polipnak adtak a tudósok MDMA-t, az extasy hatóanyagát. A kísérlet célja az volt, hogy megvizsgálják, vajon az emberhez képest kifejezetten antiszociálisnak számító polipok is sokkal szociálisabbá válnak a kábítószertől, mint mi, emberek.

Mint kiderült, a polipoknak is vannak olyan génjeik, amelyek kódolják a szerotonin transzportereket, azokat fehérjéket, amelyek felelősek a szerotonin molekulák agysejtekbe történő mozgatásáért. A szerotonin pedig az a molekula, amely az embereknél a jó közérzetért felel. Amikor az emberek MDMA-t szednek be, a szerotonin transzporter fehérjéhez kötődik, és megváltoztatja, ahogy a szerotonin az agysejtek között utazik. Ez okozza azt a boldogsággal teli kábulatot és extrém extrovertáltságot, ami miatt annyira népszerű a kábítószerek körében.

A tudósok hét laboratóriumi polipnak adtak MDMA-t, hogy teszteljék, valóban szociálisabb lesz tőle az állat, ezzel bizonyítva, hogy a szer hat a szerotonin transzportereikre. Az állatokat MDMA-s vízben fürdették le, majd egy olyan kamrába rakták, amelyből három "szobába" mehettek: egy középső, központi részbe, egy olyanba, ahol már volt egy hím polip, illetve harmadikba, amelyben volt egy játék. Hasonlóan végeznek ilyen teszteket például egereken is.

Az MDMA használata előtt a polipot elkerülték azt a szobát, ahol a hím polip van. Az MDMA után viszont sokkal több időt töltöttek el az ismeretlen poliphaverral, mint előtte józanul. Sőt, a polipok még meg is fogdosták egymást, ami minden esetben aggresszióra utal náluk, de itt viszont a kutatók szerint kifejezetten érdeklődésből tapintották a másikat.

A kísérlettel a kutatók azt bizonyítják, hogy hiába teljesen eltérő az ember és a polip agyának a felépítése, a közösségi viselkedésformák a DNS-ünk molekuláiba vannak kódolva, ezért viselkedünk hasonlóan mdma hatása alatt.

Az egyik kutató arról is beszélt a Gizmodónak, hogy még a drog mennyiségére is hasonlóan reagáltak az állatok, mint az emberek. Először például kicsit túl sokat toltak, amitől felgyorsult a lélegzetük és elfehéredtek. Aztán kisebb mennyiség után az egyik polip a kutató elmondása szerint úgy viselkedett, mint aki kedvesen balettozik a vízben, és rendkívül élvezi a helyzetet kinyújtott csápokkal. Másikuk egy ideig a vízben szaltózott, de olyan is akadt, akit hosszú ideig lekötöttek kisebb zajok vagy illatok.