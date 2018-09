Aprópénzért adják-veszik a feltört magyar weboldalakat

Adatbázis-hozzáférés, fájlszintű hozzáférés, tartalomszerkesztés és rosszindulatú kódok elhelyezése – erre mind lehetősége nyílik azoknak, akik bevásárolnak feltört honlapokból egy orosz hekkerfórum piacterén. A Kiberblog cikke szerint ezen a helyen több mint háromezer weboldalhoz lehet többféle hozzáférést kapni, a legegyszerűbb megszerzett adminjelszótól a bonyolultabb, a weboldalak biztonsági hibáit kihasználó módszerekig.

A meghekkelt oldalak piaca profi és felhasználóbarát felépítésű, igény szerint szűrni lehet országra, nyelvre, tartalomszerkesztő rendszerre, programozási nyelvre, illetve a hozzáférés módjára. Az oldalakat a domain bejegyzési dátuma, látogatási statisztikák alapján rangsorolják, ebben is segítve a választást.

Fotó: kiber.blog.hu Nagy a választék

A blog szerint több magyar oldal megtalálható a kínálatban, és ami kissé elszomorító, ezek meglehetősen olcsók. Míg a topligás feltört oldalak ezer dollárokért cserélnek úgymond gazdát, addig a magyar honlapokhoz pár dollárért lehet hozzáférést venni. A Kiberblog egy borpince weboldalát hozza például, amihez 1,4 dollárért – alig négyszáz forintért – lehet adminjogot venni.

Fotó: kiber.blog.hu Magyar oldalak

Nagy tételben pedig még ennél is olcsóbban be lehet vásárolni, igaz ekkor nincs garancia arra, hogy működik is minden hozzáférés. Egyedi tételeknél azonban van ellenőrzésre lehetőség, egy gombnyomással lehet tesztelni, hogy nyitva van-e még a hátsó ajtó.

Az oldalon orosz okmánymásolatokat, illetve személyazonosító adatokat is lehet olcsón vásárolni – említi végül a Kiberblog.

Hasonló, feltört Facebook-profilokkal üzletelő piacokról pár hónappal ezelőtt írtunk, érdekes, és valamennyire a Facebookon kívüli internet hanyatlását is jelzi, hogy egy valamennyire bejáratott Facebook-profil drágább lehet, mint egy komplett weboldalhoz való hozzáférés.