iPhone Xs: az okostelefonok maximuma félmillióért

Megérkezett hozzánk az iPhone Xs Max, a világ egyik legnagyobb méretű és legdrágább telefonja. A készüléket az iBro Store and Service bolttól kaptuk kölcsön, egy 256 GB-os verziót, amely félmillió forintnál is többe kerül.

Tavaly az újdonság erejével robbant be a piacra a jubileumi iPhone X, és a változások jól sültek el, magasabb ára ellenére is ez lett az Apple legkeresettebb mobilja. A benne lévő újításokat azóta egytől egyig lemásolta a többi gyártó, hasonló bevágásos kijelzőt és gesztusvezérlést kapunk Androiddal például a OnePlus 6-tól. Az Apple nyugodtan hátradőlhet, nincs olyan telefon, amiből ne hiányozna valami az iOS ügyes trükkjeiből, így aki ezt a rendszert szereti, és rendesen ki is tudja használni, annak hiányérzete lesz Androidon.

Elég nehéz rácsodálkozni az iPhone Xs és Xs Max mobilokra, hiszen megmaradt a tavalyi forma, csak már kétféle méretben kapható. A hardver viszont megint annyira erős, hogy pár éven át biztosan nem kell majd új telefon vásárlásán gondolkodni, szóval aki tavaly lemaradt az iPhone X-re való frissítésről, mert nem úgy jött ki a lépés, az most gondolkodás nélkül pótolhat. Egyedül az iPhone Xr kavarhatja meg a dolgokat, amit csak később tudunk kipróbálni, mert októberben érkezik a boltokba.

Óriások közt

Most először fordul elő, hogy az Apple különböző méretű telefonjai közül tényleg elég az alapján választani, hogy mekkora telefont szeretnénk a zsebünkbe csúsztatni. A kijelzőn és az akkumulátoron kívül minden pontosan ugyanaz az iPhone Xs-ben és az Xs Maxban, ami nagy ajándék. Éveken át az Apple nagyobb telefonját kellett választani, ha egyébként csak a jobb minőségű kamerát szerettünk volna megszerezni.

Mit nyújt ez a méret? Nagy meglepetést biztosan nem, hiszen az idén tesztelt mobilok közt számtalan volt hasonlóan nagy (Samsung Note 9, OnePlus 6). Nekem bejön ez a gigantikus kijelző, de azt is látom, hogy az appoknak csak egy jól behatárolható köre, a játékok, a filmek, valamint a kép- és videószerkesztő appok esetében előnyös. Néhány irodai appnak is más nézete van a Maxon, ha elforgatva fogjuk a készüléket, több tartalmat tudnak megjeleníteni.

Az Xs sorozat erősebb hangszórót kapott, a lenyűgöző kijelző támogatja a HDR10 szabványú megjelenítést, ezek erős alapot adnak a szórakozáshoz.

A nagykijelzős alkalmazások száma azonban igencsak véges, szó sincs olyan rugalmasságról, mint az Androidon vagy akár az Apple iPad osztott nézeténél, amikor egymás mellett két appot látunk, és ezt a programok igen nagy része támogatja. Az iOS-es appok fejlesztőin múlik, hogy a helyzet megváltozzon, de eddig nem látszott az igyekezetük. Összességében érthető, ha sokan úgy érezik, a 6,5 colos kijelző erős túlzás, nem ad annyi pluszt, hogy ezért cserébe feláldozzák az egykezes használatot.

A Max nyomkodásához elég gyakran szükség van mindkét kézre, méretes tenyérrel is elérhetetlen a kijelző minden szeglete.

Aki nem az iPhone X-ről vált Xs-re, hanem másfajta telefonról vagy egy korábbi iPhone-ról, annak ráadásként még a gesztusalapú irányítással is meg kell ismerkednie, hiszen a kijelző alól eltűnt a gomb, amivel korábban kellett kilépni a főmenübe. Ez tavaly még kifogott rajtunk, nem voltunk hozzászokva, de mostanra már Androidon is eleget gyakoroltuk a gomb nélküli életet és a számtalan különféle gesztusalapú irányítást. Az Apple jó munkát végzett, gyorsan megtanulhatók a gesztusok, és sokat hozzátesz az élményhez pár apróság, amivel a telefon igyekszik kitalálni a szándékainkat. Például az, hogy az iPhone Xs érzékeli a felemelését, bekapcsolja a kijelzőt, és ezt követően az arcfelismerő FaceID egy pillanat alatt azonosít minket, így már csak egyet kell suhintani az ujjunkkal, hogy bent legyünk a főmenüben.

Az iPhone Xs elképesztő sebessége is megkönnyíti a mozdulatok elsajátítását. A telefon mindent pontosan érzékel, nem késlekedik a reakcióval, nem hagy időt arra, hogy elbizonytalanodjunk.

lenyűgözően gördülékeny az új iOS 12 ezen a hardveren

Sokat hozzátesz az élményhez az is, hogy stabilabb és gyorsabb a netkapcsolat, kiválóan futnak az olyan profi játékok is, mint a Fornite, bár ennél azért meglepett, hogy nem lehetett a grafikáját Epic módba kapcsolni, ami a jóval olcsóbb OnePlus 6-on is simán megoldható.

Bőven vannak még tartalékok az Apple A12 Bionic csipben, és nemcsak azt kell nézni, hogy mennyivel lett erősebb a processzor vagy a grafikus csip. Egyre nagyobb szerepe van a mesterséges intelligenciának, és ennek gyors futtatásához az Apple neurális motort épített a rendszerlapkába. A korábban csak kétmagos neurális motor most már nyolcmagos, és az Apple azt mondja, majdnem tízszer több műveletet végez el, másodpercenként ötezer milliárdot. Ezt használja ki a gyors arcfelismerés, ettől illeszkednek jobban a bútorainkhoz a kiterjesztett valóság (AR) játékok csataterei. Csak idő kérdése, hogy még több alkalmazás kihasználja ezt a számítási kapacitást.

Ezt a rendkívüli erőt ráadásul hosszabb ideig élvezhetjük, az Apple erősített akkufronton, és az idei iPhone-ok hosszabb ideig bírják, ami a gyakorlatban bőven több mint egy napot jelent, aktív használattal.

Összehangolt képek

Mint a cikk elején is írtam, az iPhone Xs és Xs Max kamerái pontosan egyformák: a hátlapon két 12 megapixeles szenzorra esik be a fény a széles látószögű és a telefotó lencsén át. Úgy tűnhet, hogy az iPhone X óta nem történt változás, elvégre annak ugyanúgy 12 megapixeles volt a szenzora. Csakhogy megnőttek a lapkán a pixelek, most már 1,4 mikrométeresek a korábbi 1,22-esek helyett, azaz érzékenyebbek a fényre, jobban működnek sötétben és félhomályban.

Ezenfelül intelligens HDR funkciót is kapott a telefon, ami négy különböző beállítással készült képből kombinálja a legjobb részleteket. Ez alapból aktív a telefonon, de ki lehet kapcsolni, ha nem akarjuk, hogy a gép döntsön helyettünk. Néha jól jöhet ez a lehetőség, mert időnként előfordult, hogy az esti képeken túltolta az algoritmus az utómunkát, pár terület a képen homogénebb lett a kelleténél. Ez szerencsére ritkán fordult elő, a képek többsége szép és kiegyensúlyozott.

11 Így fotóz az iPhone Xs Max Galéria: Így fotóz az iPhone Xs Max (Fotó: Tóth Balázs / Index)

Profibbak lettek a portrék, ebben a neurális csipnek nagy szerepe van, de még mindig nem tökéletes a mesterséges mélységélesség (bokeh), főleg amikor még fekete kerettel is körbeveszi fejünket. Az Apple kamerája a legjobbak közt van, de így is igaz, hogy ha jó eredményt akarunk elérni, akkor párszor újra kell exponálni. A képeken viszont utólag is tudunk finomhangolni, az iOS fotókezelő alkalmazásában egy csúszkán állíthatjuk a bokeh hatás szintjét.

Videózásban maradtak a korábbi lehetőségek, 4K felbontásban 60 fps a maximum, lassított felvételnél 1080p felbontás mellett 240 fps-ig mehetünk el. A riválisok már rég túljutottak ezen, akadnak 960 fps-re felpörgethető kamerák, néhány pedig stabilan tud 480 fps-sel videózni.

Az Apple konzervatívan áll hozzá a kamera fejlesztéséhez, óvatosan halad előre, és így nem biztos, hogy hosszú ideig a top 5-ben marad.

Riválisok mindenhol

Tengernyi mobil vár arra, hogy az iPhone Xs legnagyobb riválisának legyen kikiáltva, és szerintem senkit sem fog meglepni, hogy végül valószínűleg az októberben megjelenő iPhone Xr lesz az. Ott lesz rajta a jól ismert grafikus környezet, a korábban megvett iOS-es appok, és az újak is bődületesen gyorsan futnak majd az A12 csipnek hála. Egyetlen kamerája lesz a hátlapon az Xs duplája helyett, az ára viszont jóval alacsonyabb.

Egy több mint félmilliós verziót, egy 256 GB-os iPhone Xs Maxot teszteltem, ami már bőven luxuskategória, és

ezen a szinten egyáltalán nincs a telefonnak konkurenciája.

Maga a hardver nagyon erős, nagyon gyors, de se nem rendkívüli, se nem egyedülálló, és a legtöbb érdeklődő jóval kevesebbért is talál magának kiváló telefont. Kérdéses, hogy mekkora az iOS megtartó ereje, és mennyire fontosak a felhasználóknak az olyan új funkciók, mint a neurális motor, amire korábban nem látott appok jöhetnek ki, amelyek miatt érdemes lehet lecövekelni egy iPhone mellett.