Sikeres az oroszlánok lombikbébi-programja

Dél-Afrikában semmi különös nincs abban, hogy két oroszlán játszik egymással egy természetvédő központ udvarán, ám ezúttal a Pretoriai Egyetem kutatóinak a munkáját koronázza meg az Ukutula Conservation Center két bolyhos kölyke. Ezek az első egyedek, amelyek mesterséges megtermékenyítés után jöttek a világra.

Az augusztus 25-én született páros - egy hím és egy nőstény - egészséges és normálisan növekszik. Andre Ganswindt és munkatársai másfél év kísérletezéssel érte el ezt az eredményt, amihez egy egészséges hím spermájára volt szükség, valamint arra, hogy a nőstény hormonszintjét rendszeresen ellenőrizni tudják, és ebből kiderüljön, hogy mikor alkalmas a megtermékenyítésre.

A kutatók ügyes trükköt találtak ki: arra szoktatták rá a nőstényt, hogy a kerítés mellett heverésszen, így ugyanis könnyen vérmintát tudtak tőle venni. A megtermékenyítési módszer a tudósok szerint megismételhető, így talán sikerül megmenteni az oroszlánt és a többi nagymacskát is a kihalástól.

Húsz év alatt 43 százalékkal csökkent az oroszlánok száma Afrikában

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint már csak 20 ezer oroszlán él szabadon, és 26 afrikai ország területén nem él egyetlen példány sem.

Bármennyire is ígéretes a módszer, sokan attól tartanak, hogy ezzel csak alátámasztást nyer az oroszlánok fogva tartása, hiszen pont azt sikerült bebizonyítani, hogy nem szükséges vadon élő populáció a faj fenntartásához. Emellett annak a veszélye is fennáll, hogy a nyereségre éhes tenyésztők is élni fognak a módszerrel, amelynek hála még több levadászható trófeát, csontvázakat és szőrmét tudjanak eladni.

(Yahoo News)

(Borítókép: Az augusztus 25-én született Viktor és Izabella játszanak a fa alatt az Ukutula Conservation Centerben, Dél-Afrikában 2018. szeptember 14-én. Fotó: Phill Magakoe/AFP)