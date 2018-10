Csöppnyi bevágás lesz a OnePlus 6T kijelzőjén

Október közepén várható a OnePlus idei második mobilja, a 6T verzió megjelenése, és már kiszivárgott néhány kép a készülékről.

A WinFuture által megszerzett fotókon jól látható, hogy nincs a hátlapon ujjlenyomatszenzor, ami arra utal, hogy a OnePlus átveszi az Oppo újítását, a kijelzőbe épített leolvasót. Ez nem meglepő, miután a két márka ugyanahhoz az anyacéghez tartozik, de az Oppo telefonjait főleg Indiában és Kínában terítik, míg a OnePlus a nyugati országokban is kapható.

Látványos változás még, hogy a körülbelül ujjnyi betüremkedés helyett csak egy csöppnyi kis bevágás lesz a kijelző tetején, éppen csak akkora, hogy elférjen mögötte a kamera lencséje és elektronikája. Alig kivehető, de azért látszik a képen az is, hogy a telefon aljáról eltűnt a jack aljzat, szóval az új telefonra már usb-s fülest kell kötni, vagy esetleg adaptert.

Nagy esély van rá, hogy a OnePlus 6T már Android 9 Pie rendszerrel érkezik, hiszen a nyáron bemutatott OnePlus 6 is megkapta nemrég a frissítést, és elég stabilan fut rajta ez a verzió. Várhatóan a hardver is marad a régi, Qualcomm Snapdragon 845 rendszercsippel és 6 vagy 8 GB RAM-mal, amelyeknek hála a OnePlus 6 még ma is a világ legerősebb mobiljai közé tartozik, hiába jelent meg azóta tucatnyi másik modell a rivális gyártóktól.

