Végleg bezár a GeoCities, a webes ősközösség

Egészen máshogyan nézne ma ki az internet, ha a 22 évvel ezelőtt elindított GeoCities, a webes közösségek egyik első bástyája lenne a legnépszerűbb portál a Facebook helyett.

Ezen az oldalon milliók gyakorolták a webfejlesztés alapjait, színtiszta html-ben kellett létrehozni a teljesen egyedi profiloldalakat. A nyugati felhasználóknak fenntartott GeoCities-t már tíz évvel ezelőtt bezárta a Yahoo, a portál tulajdonosa, most pedig bejelentették, hogy 2019. márciusában az utolsóként megmaradt japán verziót is becsukják.

A portálon a felhasználók személyes weboldalai virtális városokba, körzetekbe tömörültek, mindenki igyekezett a haverokkal egy helyet találni, de akadtak rajta professzionális üzleti oldalak is. Ezt az oldalt is a hirdetések tartották fenn, ami nagy felháborodást váltott ki a felhasználók körében, ám aki megtehette, fizetős verzióra is tudott regisztrálni.

Az oldalnak 1997-ben több mint egymillió felhasználója volt, amikor világszerte összesen 70 millió ember internetezett

A Yahoo 1999-ben, a Dotcom ipar felfelé ívelő éveiben 4 milliárd dollárt fizetett az oldalért, ami rövidesen teljesen érdektelenné vált a világ nagy részén, kivéve Japánban, ahol hosszú ideig meghatározó szolgáltatás maradt.

Aki kíváncsi rá, hogy miként néztek ki a kilencvenes években ezek a személyes profiloldalak, minden online közösség őse, vagy egyszerűen csak nosztalgiázni akar, a Wayback Machine archívumában még el tud merülni a csodás gifek és grafikák közt.

(Tipp: a Geocities.com főoldalon az Explore Our Community menüpontban kell elindulni.)