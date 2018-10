Életeket menthet az Apple Watch

Bocsánat, vissza tudna hívni körülbelül másfél óra múlva? Rengeteg beteg vár még rám

- ezzel kezdődött a beszélgetésünk Lippai József kardiológussal, a Jahn Ferenc Kórház megbízott osztályvezető főorvosával, akitől azt szerettem volna megtudni, hogy az amatőr felhasználók kezébe kerülő otthoni EKG-k miatt nem lesz-e túl sok tévesen pozitív mérés, amitől aztán még nagyobb sorok kígyóznak majd a szakrendelők előtt.

A téma nagyon aktuális, mert megjelent az Apple Watch okosóra negyedik generációja, és ebben a szokásos pulzusmérőn kívül van EKG is, ami a szív állapotát sokkal részletesebben tudja felmérni. Az Egyesült Államok gyógyszerészeti hatósága, az FDA elfogadja az Apple Watch órát adatgyűjtő eszközként, és a páciensek beküldhetik a méréseik eredményét az orvosuknak. Ez egy később megjelenő applikációval válik elérhetővé, még az idén. A szeptember végén tartott szív világnapja is jó apropót ad, és hazánk lakosságának ezzel kapcsolatban van miért aggódnia:

a keringési rendszer betegségei még mindig a vezető halálokok közt vannak.

Miért jó otthon is mérni EKG-val a szív ritmusát?

Rendkívül nagy a jelentősége ezeknek a méréseknek a betegségek felderítésében, hiszen a stroke-ot túlnyomó többségét a ritmuszavar miatt kialakuló vérrög agyba sodródása okozza. A ritmuszavar kiderítése azonban nem egyszerű feladat, főleg nem a betegség elején, amikor ritkábban jelentkezik, rövid szakaszokban, sokszor csak éjszaka.

De még ha jelentkeznek is a betegek szívdobogás panaszával a háziorvosnál vagy a kardiológián, és ott EKG-t készítenek róluk, az esetek jelentős részében nem találnak semmit. Ami nem jelenti azt, hogy nincs is baj. Ilyenkor tesznek fel 24 órás EKG-t, és az esetek egy részében megtalálják a keresett ritmuszavart. Persze ennek is kisebb az esélye, ha nem túl gyakori a jelenség.

A statisztikai esélyeken javítanak az otthoni mérőeszközök, mert aki pár héten át magánál tart egy ilyen eszközt, panasz esetén gyorsan készíthet magának egy EKG-görbét, és elküldheti az orvosának. Néha akkor is kiderülnek gondok, ha egyébként az embernek nincs semmilyen észlelt panasza.

Milyen tünetekre kell figyelni?

Gyengeség, izzadás, szapora és rendetlen szívverés. Hasonlít ahhoz, mint amikor stresszesek vagyunk.

Előfordul, hogy az ember érez valami panaszt, még sincs semmi baja?

Igen, ilyen például az extraszisztolé, amikor az ember úgy érzi, mintha megállna, kihagyna a szíve. Ez nem veszélyes, és előfordulhat napközben többször is, de általában akkor veszik észre az emberek, amikor a legnagyobb nyugalomban ülnek otthon, és van lehetőségük csak magukra figyelni. A szív nagy ütésétől aztán sokan meg is ijednek. Ha elvégzünk egy EKG-t, mindjárt kiderül, hogy érdemes-e jobban odafigyelni.

Önnek vannak tapasztalatai otthoni mérőeszközökkel, az Indexen korábban bemutatott WIWE EKG-t is használják a páciensei. Vannak olyan tevékenységek, amelyek eltérítik a mérés eredményét?

Minden izgatószer, a kávé, a drog- és az alkoholfogyasztás is szaporítja a szívverést, provokálhat szaporaságot és ritmuszavart. Van is erre egy angol nyelvű kifejezés, a “holiday heart”, amikor vakáción az emberek rengeteg alkoholt isznak, és utána szapora-rendszertelen szívverés érezhető a szívben, vagyis a stroke-ért felelős veszélyes pitvarfibrillació alakul ki. Ez sokszor magától elmúlik, de nem mindig. Normális alkoholfogyasztásnál csak az arra hajlamosaknál lehet gond.

Milyen időpontban jó mérni?

Azt szoktuk kérni a páciensektől, hogy reggel készítsenek egy EKG-t, és minden olyan esetben, amikor panaszt észlelnek. Néha a rutinszerű EKG-val is találnak zavarra utaló jeleket, de a panasz esetén mért eredmény sokkal fontosabb, hiszen akkor kimutatható az ok-okozati összefüggés.

Mekkora a veszélye a téves pozitív eredménynek? Nem kell attól tartani, hogy fölöslegesen sokan ostromolják majd az orvosokat, az Apple Watch-tulajok?

A WIWE egy nagyon pontos, jól mérő készülék, és ha valamit el is ront a páciens, hamar újra tudja indítani a mérést. Tünet észlelése után a ritmuszavar egy perc múlva is ott lesz. Ezért is szerencsés, ha az emberek a méréseket nyugalomban is elvégzik, begyakorolják a használatát. Így amikor fontos, nem lesznek gyakorlatlanok. Az a tapasztalat, hogy a betegek teljesen jól csinálják.

Kik számítanak veszélyeztetett csoportnak, akiknek érdemes lenne gyakran mérniük?

A szívbetegeknek mindenképpen, a magas vérnyomásban szenvedőknek, pajzsmirigy betegeknek és cukorbetegeknek. Minél idősebb az ember, annál fontosabb, és 60 év fölött már szűrést is lehetne végezni ilyen eszközökkel. Kilencven éves kor fölött már majdnem minden második embernek ritmuszavara van. Ha rendesen elterjedne az otthoni EKG, a stroke-ok jelentős részét meg lehetne előzni.

Ezt tudja az Apple Watch Series 4 A 2018 szeptemberében bemutatott új óra két méretben kapható, 40 és 44 milliméteres házzal, ami 1,07 centiméter vastag. Hivatalosan 50 méteres mélységig vízálló, így akár könnyűbúvárkodásra is használható. Kijelzője 1,78 colos AMOLED, 448×368 pixeles - ez több képpont, mint amennyi az első iPhone kijelzőjén volt látható. Belső tárhelye is túltesz az egykori telefonén, 16 GB-os a férőhelyes. A telefonunkhoz bluetooth segítségével tud kapcsolódni, de van benne wifi is (b/g/n szabványú), valamint van 4G/LTE-s verzió is, beépített (elektronikus) eSIM kártyával.

Állítólag 18 órán át működik aksiról, vagyis az ébren töltött időt nem biztos, hogy töltés nélkül végigviszi, ha túl sokat nyomkodjuk, és minden létező értesítés megrezgeti.

Egyelőre az EKG hivatalosan csak az Egyesült Államokban támogatott, a bemutatón azt mondták, hogy keresik a kapcsolatot a többi ország egészségügyi hivatalaival, hogy azok is hitelesítsék az óra által mért adatokat.

Borítókép: Noah Berger/AFP