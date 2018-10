Furcsán reagálnak a növények a klímaváltozásra

A légkörben megnövekedett magasabb széndioxid-szintre meglepő módon reagálnak a növények: vastagabb leveleket növesztenek. Ezzel az ember által okozott károkat tovább súlyosbítják, hiszen a változás miatt csökken a növények hatékonysága, és rosszabbul tudják megkötni a szén-dioxidot. Ezt pedig a most használt klímaváltozási modellek, amelyek alapján az előrejelzések készülnek, még nem veszik számításba.

A Washingtoni Egyetem munkatársainak tanulmánya szerint, amit a Global Biogeochemical Cycles című tudományos lapban publikáltak, kizárólag a levelek vastagodása miatt plusz 6,39 milliárd tonnányi szén-dioxid maradhat a légkörben.Ez majdnem akkora mennyiség, mint amennyi szén-dioxidot az ember előállít a fosszilis üzemanyagok elégetésével - ez körülbelül 8,8 milliárd tonnát nyom.

Ez a korábbi becslésekhez képest a globális átlaghőmérséklet plusz 0,3-1,4 Celsius-fokos növekedését okozhatja.

„A növények rugalmasak, és reagálnak a különböző környezeti feltételekre. De mostanáig senki sem próbálta mennyiségileg meghatározni, hogyan változtatja meg az ilyen fajta reakció a növények hatását a bolygóra” - mondta Abigail Swann, a Washingtoni Egyetem légkörkutatója és biológusa.

A tudósok nem tudják, miért vastagszik meg a növények levele a szén-dioxidszint légköri emelkedésével, de a reakciót számtalan különböző fajnál dokumentálták - fáknál és fűterményeknél, például a búzánál, a rizsnél és a burgonyánál.

Akár a harmadával is megnőhet a levél vastagsága, ami megváltoztatja a levél felszínének és tömegének arányát, és kihat a növény aktivitására - a fotoszintézisre, a gázcserére, a párologtató hűtésre és a cukorraktározásra. Ez pedig áttételesen az időjárásra is kihat, hiszen a párologtatás és a felhőképződés is összefügg.

(Science Daily, MTI)

(Borítókép: Bloomberg / Getty Images Hungary)